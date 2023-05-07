День памяти и примирения: история праздника, к которому 9 лет назад присоединилась Украина

8 мая мир будет чествовать скорбную дату – 78-ю годовщину завершения Второй мировой войны. Парадокс истории состоит в том, что люди ничему не учатся из уроков истории. И пока мир застыл в ожидании угрозы нового глобального вооруженного конфликта, украинцы второй год дают отпор российской агрессии.

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В День памяти и примирения мир будет чествовать борцов с нацизмом и жертв Второй мировой. Почему Украина присоединилась к памятным мероприятиям 8 мая всего 9 лет назад и какова история этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

История о московских капризах и часовых поясах

Сначала о фактах. Эпохальное событие – подписание Акта о безоговорочной капитуляции немецких войск состоялось в городе Карлсгорст близ Берлина 8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени. В Москве уже было 00:43, 9 мая. Акт был доставлен Сталину фактически на следующий день после подписания.

В то время, когда весь мир отмечал День памяти и примирения 8 мая, СССР, а после его распада – и все постсоветские республики праздновали 9 мая как день победы. Таким образом, "часовая прихоть Москвы" создала словно новый, отдельный праздник, ориентированный именно на советскую российскую идеологию.

Генассамблея ООН приняла Резолюцию, в которой призвала мир чествовать жертв Второй мировой 8 мая. Ежегодно проходит акция "Первая минута мира". В странах ЕС праздник носит официальное название Victory in Europe Day.

Символом дня стал красный мак – этот цветок олицетворяет кровавый след от выстрела.

День памяти и примирения в Украине

В 2015 году Верховная Рада приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне". Таким образом, украинцы официально начали чествовать героев и жертв войны вместе со всем миром, 8 мая.

Это государственный праздник в Украине, который положил начало переосмыслению событий Второй мировой на основании объективных исторических, а не советизированных фактов. Произошло тотальное разрушение московских мифов, в частности, о теории "Великой отечественной войны".

Уже после полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, 4 мая 2022 г. Верховная рада приняла постановление "О недопустимости присвоения Российской Федерацией победы над нацизмом".

В целом сутью Дня памяти является не только радость от празднования победы, но и осознание необходимости ценить мир.

Кстати, Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что в последние годы отношение украинцев к праздникам 8 и 9 мая сильно изменилось. 9 мая празднуют россияне как милитаристский агрессивный праздник. 13 лет назад, в 2010-м, почти 60% граждан считали день победы одним из самых больших праздников. После 24 февраля 2022 только 13% украинцев готовы продолжать праздновать 9 мая.

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