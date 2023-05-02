Забудьте об СССР! Какие праздники украинцы отмечают 8 и 9 мая

Уже на следующей неделе мир будет отмечать 78-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. В Украине этот праздник за последние годы претерпел немало изменений – и в плане дат, и тем более в плане отношения граждан к нему.

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OBOZREVATEL рассказывает, что и как празднуют в нашей стране. А также будут ли в эти дни дополнительные выходные.

Будет ли 9 мая выходным?

По состоянию на сегодняшний день в Украине до 20 мая продолжается действие военного положения и вскоре его должны продлить еще на 90 дней. Это означает, что все дополнительные выходные дни на государственном уровне упразднены. Так что 9 мая в этом году будет рабочим.

Что касается 8 мая, то эта памятная дата выходным днем до сих пор не считалась. Так что в понедельник украинцы тоже выйдут на работу.

Впрочем, из этого правила могут быть исключения. Законом предусмотрено, что частные работодатели могут решать вопросы дополнительных выходных по своему усмотрению.

Что празднуют 8 и 9 мая

Во всем мире днем победы над нацизмом считается 8 мая. Именно в этот день в пригороде Берлина Карлсгорсте представители командования гитлеровских сил во главе с фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Она вступила в силу в 23:01 по европейскому времени. В этот момент по всей территории Советского Союза уже наступило 9 мая, поэтому здесь праздничной была признана именно эта дата.

После распада СССР Украина продолжила праздновать день победы именно 9 мая. Но в 2015 году Верховная Рада Украины приняла закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот документ, в частности, переименовал дату в день победы над нацизмом во Второй мировой войне, сместив акцент с противостояния Союза и Германии на всю войну. Украинцам теперь рекомендуется использовать термин "Вторая мировая война" вместо "Великая отечественная война".

А также закон установил еще один праздник – День памяти и примирения. Он "чествует подвиг украинского народа, его выдающийся вклад в победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и выражает почтение всем борцам против нацизма".

Институт национальной памяти в 2018 году выступил с инициативой отказаться от выходного дня 9 мая и сделать таким именно 8 мая. Впрочем, это решение пока не принято и вряд ли его рассмотрение продвинется дальше до окончания полномасштабной войны.

Как украинцы относятся к празднованию 8 и 9 мая

Согласно новому опросу Киевского международного института социологии, в последние годы отношение украинцев к праздникам 8 и 9 мая сильно изменилось. Если в 2010 году 58% граждан нашей страны считали полученный в наследство от СССР день победы одним из наиболее важных праздников, то к 2021 году такого мнения придерживались уже 30%. А после начала полномасштабной войны таковых осталось всего 13%. Социологи предполагают, что это связано с тем, "что день победы очень активно празднуется в России как милитаристский агрессивный праздник".

Таким образом, советский день победы стал одним из наименее популярных государственных праздников в Украине. Менее популярен только День труда 1 мая, который нравится 5% граждан.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие выходные будут в Украине в мае 2023 года.

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