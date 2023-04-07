Что святят на Благовещение: традиции и приметы

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение. Это день, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она непорочно зачнет и родит Иисуса. Традиционно Благовещение отмечают за 9 месяцев до Рождества, то есть у католиков праздник приходится на 25 марта.

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В этот день у Девы Марии принято просить о здоровье, защите и покровительстве. Что святят на Благовещение в церкви и какие существуют народные запреты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Считается, что на Благовещение открываются небеса, и верующие искренне молятся об исцелении от болезней и прощении грехов. В церквях проходят торжественные литургии, священники облекаются в голубые одеяния. Затем принято выпускать в небо белых голубей – символ Святого Духа.

На Благовещение предусмотрены ослабление Великого поста. Можно есть рыбу и морепродукты.

В церквях освящают соль, которой потом солят пасхальные блюда. Также святят просвиры – обрядовый литургический хлеб.

Издавна принято было заранее готовиться к празднику – убирать в доме, мыть окна, стирать постель, избавляться от старья. В народе говорили, что с Благовещением приходит настоящая весна – начало нового жизненного цикла.

Также по традициям готовили вкусности – печенье в виде ласточок. Эти птицы считаются вестниками тепла и весны.

Стоит отметить, что Благовещение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и убирать в доме. А еще нельзя работать на огороде и подрезать деревья. О других народных приметах и традициях – читайте в материале.

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