Чистый четверг 2022: лучшие поздравления, картинки и открытки
Православные украинцы 21 апреля отмечают Чистый четверг, или Великий четверг. Этот церковный праздник посвящен воспоминанию о Тайной вечере Иисуса Христа, а также о том, как Спаситель был арестован и заключен в темницу.
В Чистый четверг хозяйки делают генеральную уборку, а также выпекают выпечку к Пасхе. Также верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениям и пожеланиями.
Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе
Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров'я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!
***
Бажаю очистити і душу, і тіло,
І дім свій прибрати, щоб сяв чистотою!
Бажаю, щоб серце від щастя співало,
Щоб життя наповнювалося завжди добротою!
З Чистим четвергом!
***
С добрым Чистым четвергом!
Радость пусть вольется в дом,
Вновь очистится душа,
Смоет все грехи вода.
***
Нехай цей Чистий четвер буде чистим у всіх відношеннях! Чстоти в домі, вчинках, серці, думках і у всьому, що вас оточує! Нехай щастя, добро і любов щодня заповнюють ваше життя!
***
С Чистым четвергом! Пусть он смоет весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Мира, радости, здоровья, благополучия, добра и любви!
***
У Великий четвер бажаю чистоти душі та помислів, міцної віри, внутрішньої гармонії та любові до ближнього. Нехай у вашій родині панують мир та злагода, теплота та затишок. Очищаючись духовно, ми очищаємо весь світ. Нехай наше життя буде таким же ясним і світлим, як це свято.
Открытки и картинки на Чистый четверг
Чистый четверг: видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как церкви в Украине будут работать на Пасху в 2022 году и когда можно будет освятить паску. Освящение праздничных корзин будет возможно только при соблюдении правил военного времени.