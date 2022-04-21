Чистый четверг 2022: лучшие поздравления, картинки и открытки

Православные украинцы 21 апреля отмечают Чистый четверг, или Великий четверг. Этот церковный праздник посвящен воспоминанию о Тайной вечере Иисуса Христа, а также о том, как Спаситель был арестован и заключен в темницу.

В Чистый четверг хозяйки делают генеральную уборку, а также выпекают выпечку к Пасхе. Также верующие посещают церковную службу и поздравляют друг друга. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, картинок, смс и видео с поздравлениям и пожеланиями.

Поздравления с Чистым четвергом в стихах и прозе

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Видео дня

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров'я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

***

Бажаю очистити і душу, і тіло,

І дім свій прибрати, щоб сяв чистотою!

Бажаю, щоб серце від щастя співало,

Щоб життя наповнювалося завжди добротою!

З Чистим четвергом!

***

С добрым Чистым четвергом!

Радость пусть вольется в дом,

Вновь очистится душа,

Смоет все грехи вода.

***

Нехай цей Чистий четвер буде чистим у всіх відношеннях! Чстоти в домі, вчинках, серці, думках і у всьому, що вас оточує! Нехай щастя, добро і любов щодня заповнюють ваше життя!

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С Чистым четвергом! Пусть он смоет весь негатив и черные полосы, пусть жизнь станет чистой и светлой! Мира, радости, здоровья, благополучия, добра и любви!

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У Великий четвер бажаю чистоти душі та помислів, міцної віри, внутрішньої гармонії та любові до ближнього. Нехай у вашій родині панують мир та злагода, теплота та затишок. Очищаючись духовно, ми очищаємо весь світ. Нехай наше життя буде таким же ясним і світлим, як це свято.

Открытки и картинки на Чистый четверг

Чистый четверг: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как церкви в Украине будут работать на Пасху в 2022 году и когда можно будет освятить паску. Освящение праздничных корзин будет возможно только при соблюдении правил военного времени.