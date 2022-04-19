Как церкви в Украине будут работать на Пасху: озвучены правила

24 апреля на Пасху в Украине церкви не будут работать во время комендантского часа. Правило касается всех регионов страны.

Эту информацию подтвердили в полиции, православной и греко-католической церквях. Также в запрещенное время не будут проводится службы.

Сообщается, что освящение пасхальных корзин будет возможно исключительно при соблюдении правил военного времени. Власти отдельных областей самостоятельно определяют, в какие часы местные жители могут покидать дома. Делается это с учетом ситуации в регионе.

Также в российских СМИ появилась информация о готовящихся терактах на территории храмов в Пасхальную ночь. Ответственность за это пропагандистские медиа перекладывают на "неонацистов". Это не первый случай, когда Кремль создает себе "информационное алиби" и заранее обвиняет в собственных преступлениях Украину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине отменили выходные на Пасху. 25 апреля в этом году будет считаться обычным рабочим днем.