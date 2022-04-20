Чистый четверг 2022: как правильно отметить и что под запретом

Чистый четверг (Великий четверг Страстной седмицы) в 2022 году у православных приходится на 21 апреля. Это четвертый день Страстной недели, который посвящен сразу четырем событиям из Евангелия.

В праздник принято делать уборку в доме, выпекать паски и красить пасхальные яйца. Как правильно отметить Чистый четверг и что нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

История Чистого четверга

В Великий четверг христиане вспоминают о Тайной вечере Иисуса Христа, во время которой Он совершил Омовение ног своим ученикам, подав пример глубокой любви и смирения, а также преломил для всех присутствующих хлеб, установив Таинство Евхаристии (Святое Причастие).

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Кроме того, в этот день Спаситель молился в Гефсиманском саду, был предан апостолом Иудой Искариотом, арестован и заключен в темницу.

Что нужно сделать в Чистый четверг: правила

Чистый четверг в народе посвящен обрядам очищения. Считается, что в этот день нужно встать до восхода солнца и искупаться. А умываться принято водой, в которую предварительно был погружен предмет из серебра. Таким образом якобы можно "смыть" сглаз, грехи и болезни.

В Чистый четверг также делают уборку, избавляются от ненужных вещей, выпекают паски, красят яйца и готовят "животворящую" четверговую соль (поваренная соль обжаривается на сковородке по потемнения; ею заправляют все праздничные блюда). Последняя, как считается, имеет защитную и целительную силу.

Но самое важное, что нужно сделать в Чистый четверг, – посетить богослужение и причаститься. На вечерней службы верующие держат свечи – такую свечу называют страстной, ее приносят домой и берегут в качестве оберега от пожара и недугов.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Великий четверг нельзя готовить пасхальные блюда в неубранном доме. Также категорически нельзя злиться, кричать и сквернословить, участвовать в шумных развлечениях, употреблять алкоголь.

Также считается, что воду от уборки в Чистый четверг следует вылить за пределами дома. Нельзя в этот день, согласно приметам, ничего давать взаймы.

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