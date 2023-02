Топ-5 плохих привычек, убивающих иммунитет: избавьтесь от них немедленно

Иммунитет защищает нас не только от инфекций, будь то грипп или коронавирус, он также борется с воспалительными и опухолевыми процессами в организме. Поэтому крепкая иммунная система так важна для поддержания здоровья всего тела. Но своими действиями мы сами можем причинить ей вред. Поэтому эксперты составили список привычек, от которых следует избавиться, чтобы не ослаблять защитные силы организма.

Видео дня

Издание Eat This, Not That собрало эти привычки. И объяснило, за счет чего они вредят иммунитету.

Злоупотребление алкоголем

Алкоголь оказывает негативное влияние на наши врожденные и адаптивные иммунные клетки, объясняют врачи. Так что, перебрав один раз, вы ослабляете свою защиту примерно на 24 часа. А постоянное употребление спиртного повреждает слизистую желудочно-кишечного тракта, а также находящиеся в нем защитные Т-клетки и нейтрофилы. Это нарушает барьерную функцию кишечника и способствует проникновению микробов в кровь, что приводит к воспалению.

Курение

Курение настолько нарушает баланс защитных сил организма, что может привести к развитию иммунных и аутоиммунных нарушений. Так новые исследования показали, что из-за употребления табачного дыма может развиваться ревматоидный артрит – аутоиммунное заболевание, поражающее суставы. Это вдобавок к раку легких, который давно связывают с курением напрямую.

Нехватка сна

Крепкий ночной сон восстанавливает все силы организма, включая его способность к защите себя от болезней. Свежие исследования показывают, что недостаток сна может негативно повлиять на эффективность вакцины – выработка антител будет ниже ожидаемой. Также известно, что люди, которые регулярно не высыпаются, больше подвержены простудам вирусного происхождения. Поэтому врачи настаивают на том, что каждый человек должен получать свои 7-8 (а при необходимости и больше) часов сна.

Одиночество

Человек, который не контактирует с другими людьми, хуже справляется со стрессом – это уже доказанный наукой факт. Также выяснилось, что одинокие люди больше подвержены повышенному риску рака, нейродегенеративным заболеваниям и вирусным инфекциям. Поэтому, если вы чувствуете одиночество, обязательно позаботьтесь о налаживании каких-либо социальных контактов – заведите друзей или хороших знакомых, с которыми будете общаться регулярно. Это не только поднимет вам настроение, но и укрепит иммунитет.

Плохая диета

Между иммунитетом и диетой существует абсолютно прямая и непосредственная связь. Недаром еще издавна говорят, что человек является тем, что он ест. Насыщенные жиры и трансжиры, избыток сахара и соли, недостаток клетчатки, минеральные и витаминные дефициты, вызванные бедной или однообразной диетой – все это мешает организму сопротивляться болезням. Врачи считают хорошим выбором средиземноморский тип питания. Но даже просто сократить количество жареной пищи и увеличить употребление овощей уже принесет хорошие результаты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полезных и вкусных напитках, которые помогут зимой поддержать иммунитет.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.