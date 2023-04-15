Пасха без вреда для здоровья: пять простых правил, как не переесть на праздники

Пасха – это один из самых больших и важнейших христианских праздников, который отмечается каждый год в Украине и многих других странах мира. Он связан с изменением природы, пробуждением жизни и обновлением. Однако, как и в другие праздничные периоды, люди имеют тенденцию к перееданию, что может стать причиной тяжести и боли в желудке.

Видео дня

О том, как праздновать Пасху без вреда для здоровья и каких советов следует придерживаться, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Первое, что необходимо сделать для того, чтобы избежать переедания – это понимать свои возможности. У человека есть запас силы и энергии, которые необходимы ему для работы. Поэтому не следует позволять себе перенагружать желудок, что может привести к ухудшению самочувствия. Нужно следить за количеством приемов пищи и соблюдать комфортные для вас порции, а не пытаться съесть как можно больше.

Кроме того, стоит выбирать более полезную пищу – с белками, жирами и углеводами. Например, можно включить в свой обед салат из свежих овощей, рыбу или мясо с низким содержанием жира. Старайтесь есть медленно, чтобы почувствовать сытость. Одним из вариантов для снижения калорийности блюд могут быть специи, которые придают пище аромат и вкус. К примеру, можно использовать чеснок, лук, перец чили. Но, если у вас нет медицинских противопоказаний к потреблению острой или пряной пищи.

Эксперт утверждает, что важно не забывать о физической активности, являющейся одним из ключевых элементов здорового образа жизни. Независимо от того, отмечаете Пасху дома или в гостях, найдите время для упражнений, которые помогут вам сохранить форму и бодрость. Это может быть короткая прогулка на открытом воздухе, зарядка или спортивные игры с детьми.

Не менее важен контроль за употреблением алкоголя и газированных напитков. Православные христиане по традиции пьют на Пасху кагор – красное сладкое вино, символизирующее кровь Христа. Однако помните, что большое количество алкоголя может быть вредным для здоровья и привести к перееданию. Рекомендуется потреблять крепкие напитки в умеренных количествах и обеспечить свое тело достаточным количеством воды или лучше всего предпочесть безалкогольные. Праздник может быть вкусным и полезным, если уделить внимание питанию и разумно выбрать блюда для стола.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, какие продукты помогут избавиться от жира на животе. Авокадо, яйца и капуста кейл станут лучшими друзьями в борьбе с лишними килограммами. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.