Эти продукты провоцируют появление жира на животе: диетологи призывали забыть о них

Неправильное питание с высоким содержанием жирной пищи провоцирует появление жира на животе. При отсутствии физической нагрузки можно быстро набрать лишние килограммы, от которых потом трудно избавиться.

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Отказ от жирных и высокоуглеводных продуктов приведет не только к уменьшению веса, но и окажет положительное влияние на общее самочувствие. Издание Shefinds рассказало о пяти продуктах, приводящих к быстрому ожирению, пообщавшись с экспертами Трестой Бест, диетологом в Balance One Supplements, Кэтрин Джервасио, диетологом Living.Fit, и Сарой Чатфилд, диетологом Health Canal.

Бекон

Диетологи советуют отказаться от потребления обработанного мяса, например хот-догов, бекона, колбасы или мясных нарезок. В этих видах мяса много нездоровых насыщенных жиров.

Бекон содержит много натрия, холестерина и жира, способствующих увеличению веса. Тело быстро набирает лишние килограммы, кожа теряет упругость, появляется целлюлит. 4 тонких ломтика бекона содержат 444 калории, 42 грамма жира и 75 граммов холестерина.

Поэтому вместо того чтобы начинать утро с мясных бутербродов, диетологи рекомендуют употреблять нежирные белки. Или выбрать филе индейки, оно очень полезное и диетическое.

Мороженое

Типичными ингредиентами мороженого являются сливки, сахар и молоко. Это энергетически насыщенная обработанная пища с высоким содержанием углеводов, сахара и жира. Если ежедневно употреблять мороженое, это может привести к образованию висцерального жира и увеличению веса. Сахар влияет на уровень глюкозы в крови, что может привести к диабету.

В качестве альтернативы мороженому можно покупать обезжиренные йогурты без сахара. Если хочется чего-нибудь холодного – лучше купите сорбет из свежих ягод. Черника помогает сжигать жир на животе и является идеальным дополнением к замороженным йогуртам.

Картошка фри

Жареный соленый картофель фри может привести к ряду проблем со здоровьем – от болезней сердца до диабета и рака. Употребление картофеля фри замедляет метаболизм, что приводит к нежелательному увеличению веса и висцеральному жиру.

Фаст-фуды обычно подвергаются высокой обработке и имеют большое количество трансжиров.

Иногда можно употреблять картофель фри, приготовленный дома, без использования большого количества масла.

Пончики, пирожные, белый хлеб

Рафинированные зерна, такие как пончики, белый хлеб и пирожные, легко превращаются в жир, который скапливается в области живота. И, к сожалению, в этих зернах нет клетчатки, необходимой для уменьшения жира в организме, а также они замедляют пищеварение. Если есть их слишком часто, рафинированные злаки могут вызывать такие реакции как головокружение мозга, усталость и проблемы с настроением.

Цельнозерновой хлеб – лучший выбор. Чтобы сделать его сладким, можно добавить немного натурального фруктового варенья или органического арахисового масла.

Газированные напитки

Чрезмерное употребление газировки (даже диетической) может привести к таким проблемам со здоровьем, как кариес, воспаление кожи и увеличение веса. Это связано с высоким содержанием сахара и фруктозы в сиропе.

Некоторые сладкие напитки содержат гораздо больше рекомендуемой нормы сахара в день.

Лучше выберите соки, или добавьте в газировку ломтики цитрусовых и листья мяты. Обычный чай принесет организму меньше вреда, чем газированные напитки и кофеин.

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