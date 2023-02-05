Диетологи назвали полезную вечернюю привычку, которая ускорит метаболизм

В основе здорового метаболизма – три основных принципа. Это регулярные физические нагрузки, правильный режим и, конечно же, сбалансированное питание.

Видео дня

Всё работает в комплексе. Не существует одного волшебного рецепта, который мгновенно ускорит метаболизм. Но диетологи советуют обратить внимание на чай ройбуш. О пользе напитка рассказало издание Shefinds.

Что такое чай ройбуш

Ройбуш также известен как красный чай. Его выращивают в Южной Африке, где люди издавна использовали этот сорт для борьбы с бессонницей и воспалениями.

"Ройбуш – это травяной чай, изготовленный путем ферментации его листьев. Именно поэтому он имеет характерный красный оттенок. Чай насыщен богатыми антиоксидантами, содержащимися в его природных полифенолах", – отметил Джош Шлотман, сертифицированный личный тренер и диетолог.

Антиоксиданты помогают уменьшить воспаление путём борьбы с вредными свободными радикалами. Свободные радикалы, по словам Шлотмана, вызывают в организме окислительный стресс, часто приводящий к воспалению.

Какая польза от ройбуша

Благодаря ройбушу можно не только наладить пищеварительную систему, но и уменьшить воспалительные процессы в организме.

Эксперт-диетолог Сара Чатфилд добавила, что "ройбуш – отличный выбор для употребления на ночь, поскольку он не содержит кофеина и имеет много преимуществ для здоровья". В основе здорового метаболизма – здоровый кишечник.

Сара Чатфилд отметила, что ройбуш имеет в составе флавоноиды и антиоксидантные растительные химикаты, которые, как было установлено, обладают противовоспалительными свойствами. "Чай ройбуш также помогает регулировать уровень сахара в крови", – подчеркнула она.

Красный чай имеет сладкий ванильный вкус, и его можно употреблять с выжатым лимоном или с добавлением молока.

В составе ройбуша также есть магний, кальций и железо, которые могут помочь поскорее заснуть. Если вы страдаете бессонницей, попробуйте вместо привычного зеленого или ромашкового чая выпить чашку ройбуша.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие продукты провоцируют появление жира на животе.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.