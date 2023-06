Что происходит с телом, когда вы едите хот-доги: научные факты, которые напугают

Популярные хот-доги могут привести к серьезным проблемам со здоровьем – и речь не только о высокой калорийности и риске ожирения. Ученые доказали, что употребление даже одного хот-дога может повлиять на ваше здоровье в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Булочка, сосиска, майонез, кетчуп, горчица – традиционные ингредиенты хот-дога. Вариаций приготовления множество: иногда добавляют квашеную капусту, соленые огурцы, бекон, морковь по-корейски и вообще любой продукт, по вкусовым качествам гармонирующий с классической основой. Что происходит с телом, когда вы едите хот-доги, рассказало издание Eat This Not That.

Как хот-доги могут сократить вашу жизнь

Говоря о вредном влиянии хот-догов, обычно подразумевают прежде всего качество мяса и сосисок. Согласно исследованию, проведенному Мичиганским университетом и опубликованным в научном журнале Nature, употребление только одного хот-дога может отнять 36 минут вашей жизни – это даже при условии, что обычно вы соблюдаете правильное питание.

Так что фраза "хот-доги могут сократить вашу жизнь" – это не гиперболическое утверждение, а научно доказанный факт. Конечно, не стоит воспринимать все так буквально: сокращение жизни на 36 минут – это только прогнозы, а не гарантия. Однако эти прогнозы были сделаны на основе тщательных научных исследований, поэтому игнорировать их точно не стоит.

Хот-доги и онкология

Хот-доги содержат консерванты (нитриты и нитраты), которые добавляют для продления срока хранения и минимизации роста бактерий. Нитриты также отвечают за придание сосискам насыщенного цвета. Однако проблема этих пищевых добавок состоит в том, что существует возможная связь между потреблением нитритов и онкологией. Согласно недавнему исследованию, опубликованному на Foods, пищевые добавки, обычно используемые во многих видах обработанного мяса, также могут становиться более концентрированными под влиянием высокой температуры гриля, даже превышая разрешенный лимит нитратов.

Исследования показали, что приготовление мяса при высоких температурах, особенно во время гриля или жарки на открытом огне, может повысить риск развития рака, вызывая образование химических веществ гетероциклических аминов (HCA) и полициклических ароматических углеводородов (PAH). Эти химические вещества связывают с раком молочной железы, поджелудочной железы, толстой кишки и другими формами онкологии.

Проблемы с давлением от хот-догов

Чрезмерное потребление натрия может увеличить риск высокого кровяного давления, что является основной причиной инсульта и сердечных заболеваний. Ученые отмечают, что в составе хот-догов содержится высокое содержание натрия (один средний хот-дог обеспечивает 21% ежедневной рекомендуемой максимальной нормы).

Риск сердечных заболеваний

В обработанном мясе слишком много насыщенных жиров, которые способны закупоривать артерии. Один говяжий хот-дог содержит примерно 189 калорий, 16,8 г жира и 6,8 г насыщенного жира. Это 34% от рекомендуемой дневной нормы насыщенных жиров.

Интересный факт о квашеной капусте

Ученые отметили, что минимизировать вредное влияние хот-дога может квашеная капуста. Эта ферментированная пища содержит живые и активные культуры, которые могут действовать как пробиотики.

