Правильно или вірно? Как нужно употреблять эти два украинских слова
Люди, привыкшие общаться на русском языке, но сознательно принявшие решение отказаться от него и перейти на украинский, нередко совершают в своей речи ошибки. Это нормально и стыдиться этого не нужно. Так же, как не нужно критиковать таких людей за неточности и недостатки словоупотребления. А вот что делать нужно, так это учиться на таких ошибках.
Одну, довольно широко распространенную прокомментировал в своем уроке языковед и преподаватель Александр Авраменко. Он рассказал об удивишем его университетском документе, который получил с печатью "копія вірна". Такое словосочетание является прямой калькой с русского "копия верна". В украинском документообороте нужно использовать формулировку "згідно з оригіналом", отметил Авраменко.
Но что именно не соответствует нормам украинского языка в этой фразе? Это употребление слова "вірно" в значении "правильно, без ошибок".
Украинские толковые словари объясняют лексему "вірний" так: стоящий доверия, постоянный, не изменяющий, преданный, неизменный, неподкупный. А значит, ответ или решение не могут быть верными. Их лучше использовать с прилагательным "правильний" или, в отдельных случаях, другим уместным словом:
- правильне рішення;
- правильна відповідь;
- правильний документ;
- праведний путь;
- надійний спосіб.
И вместе с тем:
- вірний друг;
- вірне серце;
- вірний пес.
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