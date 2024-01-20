Правильно или вірно? Как нужно употреблять эти два украинских слова

Люди, привыкшие общаться на русском языке, но сознательно принявшие решение отказаться от него и перейти на украинский, нередко совершают в своей речи ошибки. Это нормально и стыдиться этого не нужно. Так же, как не нужно критиковать таких людей за неточности и недостатки словоупотребления. А вот что делать нужно, так это учиться на таких ошибках.

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Одну, довольно широко распространенную прокомментировал в своем уроке языковед и преподаватель Александр Авраменко. Он рассказал об удивишем его университетском документе, который получил с печатью "копія вірна". Такое словосочетание является прямой калькой с русского "копия верна". В украинском документообороте нужно использовать формулировку "згідно з оригіналом", отметил Авраменко.

Но что именно не соответствует нормам украинского языка в этой фразе? Это употребление слова "вірно" в значении "правильно, без ошибок".

Украинские толковые словари объясняют лексему "вірний" так: стоящий доверия, постоянный, не изменяющий, преданный, неизменный, неподкупный. А значит, ответ или решение не могут быть верными. Их лучше использовать с прилагательным "правильний" или, в отдельных случаях, другим уместным словом:

правильне рішення;

правильна відповідь;

правильний документ;

праведний путь;

надійний спосіб.

И вместе с тем:

вірний друг;

вірне серце;

вірний пес.

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