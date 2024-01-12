'Дзвонити' или 'телефонувати': как правильно сказать на украинском

Борьба за чистоту украинского языка – дело, конечно, благородное. Но здесь важно вместе с водой не выплеснуть ребенка, то есть не переусердствовать и не сделать нашу речь бедной и лишенной образности. Скажем, из-за чрезмерной борьбы с русизмами. Примером такой борьбы можно назвать неприязнь со стороны некоторых говорящих к слову "дзвонити" в смысле разговаривать по телефону. Они предлагают использовать слово "телефонувати" как более присущее украинскому языку.

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Разобраться в этом вопросе решил языковед, редактор и переводчик Александр Стукало. К нему обратился читатель его колонки, которому указали на эту якобы ошибку в переводе англоязычной пьесы, который тот сделал.

В ответ Стукало обратил внимание, что в пьесе, где речь идет об общении меж собой американских подростков, не употребляется ограниченный в лексиконе официально-деловой стиль. Более того, это даже не литературный, а разговорный язык, в котором допустимо более свободное отношение к языковым нормам. "Да, даже мат и вкрапления из русского и других языков. И тот, кто хочет достичь реалистичности в художественном мире, этой свободой не будет пренебрегать", – отмечает языковед.

Итак, из этого делаем первый вывод: следя за своей речью, необходимо обращать внимание на стиль высказывания. Если это разговорная речь, не стоит слишком зацикливаться на ее чистоте и запрещать себе и другим отдельные слова.

Что касается слов"дзвонити" и "телефонувати", согласно корпусу украинских "ГРАК" (Генеральный регионально аннотированный корпус украинского языка), где собрано множество литературных и не только текстов, они оба встречаются в источниках.

Так слово "дзвонити" в значении вызвать по телефону впервые встречается в заметке газеты "Рада" за 1910 год, которая содержит предложение: "В редакціях цілий день дзвонив телефон". Также это слово можно встретить у Михаила Коцюбинского ("Прокидаюсь в незрозумілій тривозі і сідаю на ліжку. Знаю, що тепер ніч, але що ж сталось? Телефон дзвонить сильно й уперто", 1912), Владимира Винниченко ("Тільки що дзвонив сам по телефону і в результаті маю йти з Гашею до театру одноактних п’єс", 1916) и Михайля Семенко ("Звичайне — вона кохає. І це так просто, що вона дзвоне, шука розваги від лютоболі, шука з людьми, мені близькими, у їх єднанні").

Но при этом слово "дзвонити" все же имеет более широкое поле применения. Оно в целом означает извлечение громкого звука из каких-то предметов. Так звонить можно не только по телефону, но и в дверь или в колокол, зубами, каблуками, плугом и так далее.

Что касается "телефонувати", то оно четко указывает на использование именно телефонной связи. Первым, его употребил Иван Франко в своем труде "Із секретів поетичної творчости" 1898 года. В нем он анализирует поэму "Причинна" Тараса Шевченко и рассказывает, что некоторые слова из нее "апелюють до нашої слухової пам’яти… немов телефонують до нашої душі". А дальше его употребляют многие авторы по всей Украине от 1920-х годов и до наших дней.

Оба варианта – и "телефонувати", и "дзвонити" – Стукало называет вполне естественными для украинского языка. И советует использовать их оба в своей речи. В конце концов, всегда хорошо иметь синоним, это обогащает язык.

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