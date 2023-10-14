Правильно говорить 'потяг' или 'поїзд': филолог поставил точку в споре

Между украиноязычными любителями путешествовать по железной дороге не первый год продолжается жаркий спор. Они пытаются выяснить, как правильно называть ряд соединенных между собой вагонов с локомотивом, который может довезти их из точки А в точку Б. Одни говорят, что правильно будет "потяг", а другие – что "поїзд"

Разрешить этот спор решил известный языковед Александр Авраменко. Этой теме он посвятил один из своих коротких уроков украинского.

Сначала Авраменко привел доводы сторон. Так сторонники слова "потяг" как правило считают слово "поїзд" русизмом, и настаивают, что только этот вариант верен. Их оппоненты указывают на то в украинском слово "потяг" имеет значение внутреннего стремления к кому-то или к чему-то, например "потяг до музики" или "потяг до знань".

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"На самом же деле слова "потяг" и "поїзд" – это синонимы, употребляйте их по собственному усмотрению", – подытожил дискуссию Авраменко. Но и отметил, что более распространенным в украинском языке является слово "поїзд".

А еще языковед исправил распространенную ошибку, которую можно услышать из вокзальных громкоговорителей. Дикторы, рассказывая о посадке, часто употребляют слово "продовжується" : "Продовжується посадка на поїзд такий-то". Хотя лучше бы здесь было применить вариант "триває". Хотя если к отведенной продолжительности посадки по каким-то причинам будет добавлено определенное количество времени, то в таком случае можно сказать "посадку продовжено на 5 хвилин".

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