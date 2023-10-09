Как на украинском называется торт 'Монастырская изба': перевод поразит

Мы часто привыкаем к названиям различных блюд и продолжаем их использовать, не задумываясь о том, что таким образом мы можем засорять язык русизмами. Так происходит, например, с вишневым тортом со сметанным кремом, который многие украинсцы по инерции продолжают называть "Монастырская изба". При том, что слова "изба" в украинском языке нет.

Языковед Александр Авраменко нашел лучшие эквиваленты названия популярного десерта. Он поделился ими со своими подписчиками в соцсетях.

Так, по словам Авраменко, в украинском меню торт лучше называть "Смерекова хата". Также он порекомендовал вариант "Дрова під снігом", ведь торт из трубочек с начинкой, посыпанный сахарной пудрой, действительно напоминает заснеженную кучу дров. При этом языковед уточнил, что в слове "дрова" ударение должно падать на букву о - "дрОва".

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В комментариях подписчики поделились еще несколькими вариантами названия десерта. Оказалось, в разных частях Украины его также называют "Хатка", "Хатинка", "Дідова хатка" або "Піраміда", "Вишнева гірка", "Дамські пальчики", "Зимова вишня", "Вишневі соти" и даже заимствованным из Молдовы словом "Ґуґуци". Итак, вариантов существует немало – заменить русизм будет достаточно легко, можно даже выбрать название по своему вкусу.

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