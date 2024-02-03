Правила столового этикета: что обозначают комбинации ножа и вилки. Инфографика

Столовый этикет – это не только о правилах хорошего тона, но и о комфорте и уверенности. Размещение ножа и вилки на тарелке может нести определенную информацию: сигнализировать об окончании трапезы, ожидании нового блюда или даже выражать недовольстве.

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Знание столового этикета нужно во избежание неприятных ситуаций. Что означает комбинации столовых приборов – читайте в материале OBOZ.UA.

Пауза в еде

Если нож и вилка лежат на тарелке крест-накрест – это знак того, что вы взяли паузу в еде, и официанту пока не нужно забирать блюдо. Нож должен лежать лезвием влево, а вилку кладут зубцами вправо. Чтобы не класть приборы поверх еды, разместите их таким образом, чтобы лезвие и зубцы вилки касались края тарелки, а ручки – стола.

Если тарелка полностью пуста, чем вилку кладут буквой "Л", при этом лезвие направьте влево, а зубцы вилки – вправо.

Трапеза окончена

Если вы хотите, чтобы официант как можно быстрее забрал тарелку, сообщить об окончании трапезы можно с помощью столового этикета. Чаще нож и вилку кладут, словно изображая часы, время – полшестого.

Как вариант, вилку и нож можно положить рядом с правой стороны тарелки.

Если вам все понравилось, блюдо было сытным и вы наелись, положите приборы параллельно, лезвием и зубцами доверху, а ручками вниз.

Следующее блюдо, пожалуйста

Если вилка и нож сложены на тарелке крест-накрест, при этом лезвие ножа смотрит влево, а зубцы вилки вправо, – официант должен понять, что время подавать следующее блюдо.

Все вкусно

Если нож вилка лежат параллельно на тарелке, но смотрят не вверх, а горизонтально вправо – значит, блюдо вам очень понравилось, все было вкусно.

Еда не понравилась

Случается, что еда не пришлась вам по вкусу. К примеру, подали прохладный суп или пересоленный салат. О недовольстве свидетельствует следующее размещение приборов: положите нож и вилку под углом, чтобы лезвие ножа пересекало зубчики вилки.

Несите книгу жалоб

Самый страшный сон официанта – увидеть, что нож и вилка лежат на тарелке параллельно, лезвием и зубчиками вниз. Это означает крайний уровень недовольства – клиент требует жалобную книгу.

Стану постоянным клиентом

Если все было настолько здорово, что вы точно придете в заведение еще раз, попробуйте выразить восторг с помощью столового этикета. Нож и вилку нужно положить вместе с наклоном в левую сторону и разместить лезвие между зубчиками. Здесь очень тонкая граница – следует быть осмотрительными: нож между средними зубцами будет говорить о том, что блюдо не понравилось. Для выражения удовольствия необходимо использовать крайние зубцы вилки.

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