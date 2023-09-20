Как чокаться и почему телефон нельзя класть на обеденный стол: правила этикета

Совместная трапеза – ситуация, когда можно легко нарушить границы другого человека. Особенно когда речь идет о трапезе в общественном месте, как кафе или ресторан. Чтобы избежать этой неприятности, люди придумали правила этикета. В последнее время они стали более либеральными, но и трансформировались под влиянием новых реалий жизни.

Поэтому OBOZREVATEL поинтересовался, каков именно современный столовый этикет. И как он регулирует поведение с учетом использования гаджетов и распространением традиции есть не дома.

Разговоры за столом

Норма о том, что за столом не стоит много говорить, устарела. У современных людей не так уж много времени, чтобы побыть вместе, поэтому общение за едой становится все более ценным. Однако эксперты по этикету советуют все же избегать при этом острых тем, которые могут спровоцировать конфликт. Общайтесь, сколько пожелаете, но не портите друг другу аппетит. И не шумите слишком сильно, если вы в помещении не одни.

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Место гаджетов

Из этого правила можно вывести и следующее – по возможности избегайте использования смартфонов и других гаджетов для коммуникации во время совместного обеда или ужина. Вы собрались вместе, чтобы уделить время друг другу – не отвлекайтесь на других людей и дела. Это может быть воспринято как проявление неуважения.

Тосты и чоканье бокалами

О том, насколько уместны тосты за столом и стоит ли чокаться бокалами после них, сейчас активно спорят. Эксперты по этикету советуют поступать так, как вам больше нравится. Хотите даже во время обеденного перерыва выпить кофе за что-нибудь хорошее с коллегой – пожалуйста. Но соблюдайте несколько правил: не произносите тосты слишком громко, чтобы не мешать окружающим, и не тянитесь бокалом через весь стол, чтобы не опрокинуть какую-нибудь посуду. Остальное – по вашему усмотрению.

Потребление хлеба

Этот продукт издавна занимает огромное место в любой кухне и является настоящим культурным и историческим явлением, которое в свое время меняло вектор развития целых цивилизаций. А еще это источник огромного количества крошек. Поэтому, если хотите есть хлеб аккуратно, не берите его целым ломтиком, чтобы откусить от него. Отщипывайте небольшие куски прямо на той посуде, на которой продукт принесли. Так вы создадите меньше беспорядка.

Локти на столе

Каким бы либеральным ни был этикет, локти на стол во время еды ставить нельзя. Точка. Впрочем, в период смены блюд можно и расслабиться. Но как только перед вами появится тарелка, снова уберите локти со стола.

Добавление соли

Только вы можете решать, сколько соли вы хотите ощущать в своем блюде. Даже ваш врач не может вам что-либо полностью запретить. Потому солить то, что лежит на тарелке, в целом можно – проблемой это не станет. Но делать это стоит только после того, как вы попробуете еду. Так вы проявите уважение повару. Оцените вкус таким, каким его задумал готовящий человек. А потом можете хоть полностью засыпать еду солью и перцем.

Наклонение тарелки

Жидкие блюда, такие как суп, когда их остается буквально на донышке, нужно есть, наклонив тарелку. Но в какую сторону? Логика подсказывает, что удобнее будет наклонить емкость к себе. Но есть один нюанс – так вы можете забрызгать себя остатками и приобрести не очень эстетичный вид. Вроде не велика беда, только вам от того же и хуже, но хочется сохранять аккуратность перед другими людьми. Поэтому эксперты по этикету советуют отклонять тарелку в противоположном направлении. И не наклоняйтесь сильно к ложке. Это тоже не очень красивый жест.

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