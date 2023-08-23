Правила этикета за шведским столом: что следует помнить

Шведский стол – одна из наиболее популярных форм организации питания в отелях, особенно если речь идет о системе all inclusive. Блюда выставляют в свободном доступе и каждый сам набирает себе пищу, которую желает и сколько желает. А теперь вспомните, сколько раз вам приходилось наблюдать, как туристы бросаются на выкладку так, будто их кормят в последний раз в жизни. Все из-за недостатка знаний по этикету.

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Между тем, его правила регулируют в том числе и пользование шведским столом. OBOZREVATEL рассказывает, что советует этикет для таких случаев. И как избежать конфликтов, а заодно и переедания при такой системе питания.

Разные блюда – разные тарелки

С точки зрения этикета не следует сбрасывать на одну тарелку все блюда подряд. Вообще, по ресторанным правилам, каждое блюдо должно подаваться на отдельной тарелке. Больше двух класть вместе точно не стоит. К примеру, допустимо взять одновременно мясо и гарнир или рыбу и салат, фрукты и десерт. Лучше сделать несколько подходов к раздаче, чем тащить груженую всем подряд тарелку, балансируя ею, как циркач. Кроме того, что это лучше выглядит, вы точно не возьмете лишнего, ведь вовремя почувствуете, что насытились.

Основное блюдо – в центр тарелки

Чтобы лучше понимать, сколько вы планируете съесть, кладите основное блюдо в центр тарелки. Кусок мяса или рыбы, расположенный таким образом, будет выглядеть понятнее, чем в куче других блюд. Уложите его в центр и только тогда добавляйте гарнир, салат или соус. Но не все вместе.

Никаких горок

Если на вашей тарелке начала формироваться горка из еды, это четкий сигнал, что вы все делаете не так. Начните с того, что перестаньте набирать блюда в раздаточную ложку с горкой. Лучше сделать несколько лишних движений, чем одним широким жестом сгрести половину блюда (которую вы все равно в таком количестве не съедите). Также вы всегда можете еще один раз подойти к столу и взять себе еще что-нибудь, если не наелись тем, что взяли в первый раз. Умеренность – вот золотое правило любого столового этикета.

Не хватайте руками

Ко всем блюдам на шведском столе размещают приборы, которыми их нужно брать. Используйте эти приборы – ложки, черпаки, щипцы и т.д. Это касается, в частности, выпечки и фруктов. Есть голыми руками то, что вы себе положили, тоже не годится. Сначала сядьте за стол, возьмите приборы и только тогда начинайте трапезу.

Не толкайтесь

И главное правило – уважайте тех, кто находится рядом с вами. Не нужно расталкивать всех и лезть без очереди, даже если перед вами блюдо, которое вы любите больше всего на свете. Так вы лишь произведете впечатление невоспитанного человека. Будьте вежливы, не размахивайте руками, чтобы не подбить кого-то, кто идет мимо с полной тарелкой и извиняйтесь, если толкнете кого-то, даже легонько.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие блюда все же можно есть руками, когда они уже лежат в тарелке перед вами на столе.

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