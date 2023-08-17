Что можно есть руками: правила этикета за столом

Правила столового этикета требуют есть разные блюда приборами. Более того, для каждого типа блюд существуют свои ложки, вилки и ножи, которые нужно уметь правильно использовать. Но все же некоторые исключения имеет даже этот подход.

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Самый распространенный пример такого блюда – пицца. Нарезать ее ножом и есть вилкой не принято, лучше брать кусочки руками. OBOZREVATEL рассказывает, какие блюда употребляют именно таким образом – без каких-либо приборов.

Суши и роллы

Да, основным инструментом для поедания суши являются палочки, но не только они. Японское блюдо также можно брать руками – это также приемлемая практика. К тому же может облегчить задачу тем, кому трудно справиться с палочками. Главное – ни в коем случае не брать блюдо вилкой.

Картофель фри

Популярный гарнир нужно употреблять без использования приборов. Каждый ломтик берут голыми руками и при желании аккуратно погружают в соус.

Раки, лобстеры, креветки

Здесь тоже подход к потреблению неоднозначен. Так креветки, приготовленные с хвостами, едят руками, а вот почищенные – накалывают на вилку. Для употребления в пищу раков и лобстеров используют щипцы для раскалывания панцирей, а также специальную длинную вилку, чтобы доставать мясо из узких и глубоких частей лобстера. Но в целом разбирают их руками.

Птица

Мелкие части домашней птицы, такие как крылышки или ребрышки, принято разбирать руками. Так же руками едят куропаток, перепелов и рябчиков. Более крупные куски и другую птицу и дичь все же потребляют с помощью приборов.

Спаржа

Как и картофель фри, это растение берут руками и погружают в соус перед тем, как отправить в рот. Если стебель большой, допустимо разрезать его в тарелке на куски.

Фрукты и ягоды

Любые сладкие плоды с хвостиками и черенками принято есть голыми руками. А вот ежевику или малину и другие ягоды без черенков, которые своим соком могут испачкать одежду, все же лучше аккуратно брать ложкой.

Плов

В качестве ресторанного блюда плов потребляют вилкой. Но традиционно пкочевники Азии, которые его придумали, не пользовались столовыми приборами и поэтому просто брали рис и кусочки мяса небольшими щепотками. Более того, весь приготовленный плов высыпали на одну большую тарелку, из которой его ела вся семья.

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