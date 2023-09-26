Правила этикета: 8 фраз, которые давно следует прекратить использовать

Часто мы говорим определенные фразах с добрыми намерениями, не желая обидеть или задеть собеседника. Однако эти слова понимают неправильно – и возникают ситуации, когда вас могут считать невоспитанным или даже грубым человеком.

Чтобы избежать подобных недоразумений, следует знать правила разговорного этикета. OBOZREVATEL разбирался, какие фразы следует прекратить использовать.

"Вы выглядите усталым (-ой)"

Не нужно так прямо говорить о том, что человек выглядит не лучшим образом. Уставшие люди не очень привлекательны – у них темные круги под глазами, неопрятные волосы и т.д. Усталые люди начинают испытывать проблемы с концентрацией, становятся неуклюжими.

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Сказать кому-то: "выглядишь уставшим" – значит отметить все вышеперечисленные недостатки. Как минимум, это невоспитанно. Если вы беспокоитесь о человеке, просто спросите: "все ли в порядке?", избегая оценок внешнего вида. Если собеседник захочет, он поделится своими переживаниями.

"Как я уже говорил(-ла) раньше", "А я уже говорил(-ла)"

Если собеседник спрашивает об информации, которую вы уже недавно сообщали, не обращайте на это внимания. Просто спокойно повторите ее и продолжите разговор. Может быть, вас не услышали или неправильно поняли. Старайтесь говорить более четко и интонацией выделять важные моменты в разговоре.

"Вы сбросили килограмм сто"

Вы якобы хотите сделать комплимент человеку, которому удалось сбросить лишний вес, но фразы типа "вау, ты похудела на тонну" могут очень обидеть. У человека сразу создастся впечатление, что раньше он выглядел слишком толстым и непривлекательным.

Лучше скажите: "фантастически выглядите", "имеете красивый вид" и т.д. Не требуется привязок к прошлому и сравнений. Просто сделайте комплимент.

"Отлично выглядите на свой возраст"

Опять же – не делаем привязку к возрасту. Просто озвучьте комплимент. Не акцентируйте внимание на деталях, которые могут показаться излишними. Например, не говорите фраз: "ты слишком умен как для футболиста", "ты слишком много читаешь как для модели", "ты слишком худа как для новоиспеченной мамы" и т.д. Это производит впечатление снисходительности и грубости.

"Делай что хочешь"

Пассивно-агрессивная фраза, которую следует избегать. Эти слова обязательно есть в словаре манипуляторов и токсичных людей. Если человек спрашивает ваше мнение – значит, ему это важно. "Делай как знаешь", "мне безразлично" – никто не хочет услышать таких слов в ответ на какой-то вопрос или просьбу.

"По крайней мере, я бы никогда не..."

Это манипулятивный и агрессивный способ указать на ошибку. Да, возможно, кто-то совершил неуместный поступок, но не стоит постоянно об этом напоминать. Признание ошибки – лучший способ предотвратить ненужные конфликты.

"Вы всегда..."/"Вы никогда..."

Такие обобщающие фразы также очень манипулятивны. Они заставляют собеседника "защищаться" и "закрываться" от ваших слов. Избегайте оценочных фраз, которые могут обидеть и акцентировать на негативных чертах характера.

Фразы типа "ты всегда…" или "ты никогда" свидетельствуют о том, что вы недооцениваете характер человека и подчеркиваете, что собеседник не способен учиться на своих ошибках.

Если нужно сделать кому-то замечание, сделайте это корректно. Не "ты всегда опаздываешь на работу, сколько можно", а "я заметил, что ты приходишь на работу на 20-30 минут позже, не мог бы ты объяснить, в чем причина?".

"Ты была слишком классной (им) для них"

Подобными фразами часто успокаивают человека, которого уволили с работы или который переживает острую фазу расставания. Говорите лучше "их потеря!", что выражает оптимизм и поддержку без ноток критики.

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