Какая привычка раздражает практически всех людей: современное правило этикета

Человек по-настоящему показывает свое воспитание в разных ситуациях тогда, когда соблюдает правила этикета. Это нужно делать не только для того, чтобы произвести хорошее впечатление, а чтобы не создать неудобную ситуацию для других.

Большинство людей допускают распространенную ошибку во время переписки и даже не догадываются об этом. OBOZREVATEL поможет избежать неприятной ситуации.

Правила этикета нужно использовать не только при живом общении, но и при переписке в социальных сетях или по почте.

Много сообщений

Не следует разделять текст на несколько маленьких сообщений. Лучше сформулируйте и кратко напишите то, что хотите. Потому что, когда вы посылаете смс, заканчивая предложение в другом сообщении или пишете всего по несколько слов, то это очень раздражает.

Видео дня

Это касается не только деловой переписки, но и общения с друзьями. Уведомления могут мешать и человек просто не захочет отвечать на ваши смс.

Перед написанием четко сформулируйте вопросы или текст. Так, вы сэкономите свое время и не будете мешать другим.

Ранее OBOZREVATEL публиковал топ-18 правил современного этикета, которые все знают, но игнорируют.

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