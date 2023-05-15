Посевной календарь на июнь-2023: лучшие дни для посадки овощей и работ в саду

Посевной календарь поможет выбрать лучшие дни для посадки овощей и работ в саду. Он, конечно, не гарантия хорошего урожая, но специалисты не советуют недооценивать его влияние на рост и развитие растений. В июне температурные качели обычно идут на убыль, устанавливается стабильная теплая погода без резких перепадов и заморозков.

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Начало июня будет благоприятным временем для посева всех растений – если только не подведет погода. Подробнее об удачных днях для посадки овощей и о фазах Луны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Посевный календарь на июнь

Огородные и садовые работы можно выполнять в следующие даты: 1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16, 19-21, 27-30 июня.

А неблагоприятными днями будут 4, 5, 8, 9, 17, 18 июня.

Помидоры советуют сажать 2, 3, 19-21, 29 и 30 июня.

Перец можно высаживать 1-3, 27-30 июня.

Для огурцов оптимальными датами будут 1-3, 19-21, 27-30 июня.

Благоприятными днями для картофеля будут 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, для свеклы и моркови – 10 и 11 июня, для редиса – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 июня, а для петрушки и укропа – 6-7 июня.

Луковые культуры советуют сажать 6, 7, 10, 11, 19-20 июня, а чеснок – 1, 6, 7, 27, 28 июня.

Для баклажанов подойдет 1-3, 27-30 июня, а брокколи и цветная капуста щедро уродят, если посадить их 1, 6, 7, 14-16, 27, 28 июня. Раннюю, среднюю и позднюю капусту советуют сажать 1, 27-28 июня.

Для кабачков и тыкв благоприятными датами будут 1, 19-21, 27, 28 июня. Для арбузов и дынь – 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

Стручковые, кукурузу и подсолнечник можно высаживать 1, 22, 23, 27, 28 июня.

Для зелени в целом благоприятные даты – 1, 10-16, 27, 28 июня.

Плодово-ягодные культуры

Для яблонь благоприятны дни – 6, 7, 14-16 июня.

Для груш и айв – 1, 6, 7, 27, 28 июня.

Абрикосы, вишни, сливы, персики можно высаживать и подкармливать 1, 14-16, 27, 28 июня, черешни – 14-16, 22, 23 июня, землянику и клубнику – 19-21 июня, смородину – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19-23, 29, 30 июня.

Калину, шиповник, рябину, облепиху идеально высадить 10, 11, 12-14, 19-21 июня. Малину можно возделывать 2, 3, 19-21, 29, 30 июня, а виноград – 1-3, 27-30 июня.

Для однолетних декоративных растений благоприятными будут 1, 14-16, 24-28 июня, а для луковых и клубневых – 2, 3, 6, 7, 10, 11, 29, 30 июня. Многолетники можно высаживать 14-16, 24-28 июня.

Календарь садовых работ

Начало месяца – хорошее время, чтобы заниматься почвой: можно провести рыхление, подкормку и проращивание семян.

Пикированием и прореживанием можно заняться 6, 7, 14-16 июня.

Отдельно остановимся на удобрениях. Специалисты советуют вносить органические удобрения 6, 7, 10, 11, 14-16 июня, а минеральные – 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

Компостирование, закладку зеленых удобрений советуют провести 12-13, 18 июня.

Обрезка и омоложение будут приносить пользу, если сделать их 5-7 июня.

По лунному календарю, борьбу с вредителями оптимально проводить 8, 9, 12, 13, 17, 18 июня, а прививки и окулировки – 2, 3, 19-21, 29, 30 июня.

Фазы июньской луны

На новолуние издавна ничего не сажали. Никаких удобрений, посевов, посадок, размножения – период, когда Луна не видна на небе, считалась совершенно неблагоприятным для огородничества. Единственное, что можно сделать – обрезку или профилактическую обработку в саду. А еще издавна именно в фазу новолуния собирали лекарственные травы – так, по поверьям, они становились целебными.

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