Посевной календарь на апрель: какие дни категорически не подходят для работ на огороде

Апрель – насыщенный месяц для садоводов и огородников. Пора сажать не только рассаду, но и много овощных культур и цветов непосредственно на грядки. Наши предки обращали внимание также на фазы Луны, высчитывая благоприятные периоды для начала огородных работ.

В период новолуния, например, лучше ничего не сажать, а корнеплоды хорошо уродят, если высадить их в период щербатого месяца. Эксперты рассказали, какие дни в апреле идеальны для посадок, а в какие лучше воздержаться от работ на огороде.

Фазы Луны в апреле 2024

1-7 апреля – фаза убывающей Луны. В это время советуют сажать клубни, луковые растения и другие корнеплоды. Кроме того, следует сделать обрезку растений и заняться подкормкой, а также принять меры по защите от вредителей.

В период новолуния, который в апреле приходится на 8 число, обычно ничего не сажают, ведьпринято считать, что это неблагоприятное время для огородных работ.

9-23 апреля Луна будет расти. Можно сажать овощи, зелень, травы, декоративные культуры.

В период полнолуния, 24 апреля, советуют делать все, что связано с размножением растений и позаботиться об обработке от вредителей.

25-30 апреля – фаза убывающей Луны.

Посевный календарь для овощных и зерновых культур

Благоприятные дни для посадки овощных культур: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-30 апреля.

Неблагоприятные дни: 3, 4, 7-9, 24

Отдельно рассмотрим благоприятные даты для самых популярных овощных и зерновых культур.

картофель, топинамбур: 1, 2, 25-30 апреля;

морковь, свекла, пастернак: 1, 2, 25-30 апреля;

редис, редька, репа: 1, 2, 14, 15, 21-23, 25, 28-30 апреля;

сельдерей, петрушка на корень: 1, 2, 21-23, 25-30 апреля;

лук репчатый: 1, 2, 21-23, 25, 28-30 апреля;

лук на зелень: 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля;

чеснок: 1, 2, 21-23, 25-30 апреля;

томаты: 1-2, 10-11, 14-15, 21-23, 29, 30 апреля;

перец, баклажаны: 10-15, 25 апреля;

огурцы: 1, 2, 10-15, 25, 29-30 апреля;

брокколи, цветная капуста: 14, 15, 21-23 апреля;

средняя и поздняя капуста: 10, 11, 14, 15, 21-23 апреля;

кабачки, патиссоны, тыквы: 10-15 апреля;

бахчевые культуры: 10-15, 25 апреля;

стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут) 10-15, 21-23, 25-28 апреля;

кукуруза: 10-14, 21-23 апреля;

зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 10, 11, 21-23, 26-28 апреля;

подсолнечник: 10, 11, 16-18, 21-23 апреля;

шпинат: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 29, 30 апреля;

рукола, кресс-салат, листовая горчица: 25 апреля;

базилик, душица, розмарин: 14, 15, 19-23 апреля;

Календарь садовода

Высаживать садовые культуры по посевному календарю следует в следующие даты:

земляника и клубника: 10-15, 25 апреля;

яблоня: 1, 2, 10, 11, 26-30 апреля;

груша, айва: 1, 2, 10, 11, 21-23, 29, 30 апреля;

абрикос, вишня, слива, персик: 1, 2, 10, 11, 21-23, 26-30 апреля;

черешня: 10, 11, 16-18 апреля;

калина, шиповник, рябина: 10, 11, 14, 15, 26-28 апреля;

облепиха: 5, 6, 10, 11, 14, 15, 26-28 апреля;

смородина: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14-18, 25, 29, 30 апреля;

малина, ежевика: 10-15, 25 апреля;

крыжовник: 1, 2, 10, 11, 14, 15, 25, 29, 30 апреля;

виноград: 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21-23, 25-28 апреля.

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