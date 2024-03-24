Как обработать деревья в саду весной: два совета, которые спасут от болезней и вредителей

С наступлением тепла просыпаются не только растения, но и патогенная флора и насекомые. Поэтому одной из важнейших мер весеннего ухода за садом является обработка деревьев от болезней и вредителей.

Если не принять меры вовремя, то можно потерять значительную часть урожая, а в некоторых случаях даже сами деревья. OBOZ.UA собрал информацию о том, как и чем можно защитить свой сад.

Весна – лучшее время для профилактики болезней и вредителей. Конечно, обработку также проводят осенью, но тогда она не так эффективна, потому что перед наступлением холодов насекомые впадают в спячку, а возбудители болезней перестают быть активными.

Обработка от вредителей

Одним из самых эффективных способов защиты деревьев от вредителей является обработка их инсектицидами. Первую профилактическую меру нужно проводить тогда, когда температура воздуха стабильно держится от +4 градусов.

Для обработки можно использовать, например, препарат под названием Профилактин. Он разработан на основе минерального масла, которое попадая на вредителей препятствует их дыханию и обмену веществ.

Как правило, гибель насекомых и клещей наступает в течение нескольких часов после попадания в организм вредителя.

Препарат следует разводить с водой и применять согласно инструкции. Использовать рабочий раствор следует сразу после приготовления, потому что он не подлежит хранению.

Обработка от болезней

Обработку от болезней производят примерно через 10-14 дней после обработки от вредителей. Для этого используют бордоскую жидкость, защищающую растения от 25 инфекционных заболеваний грибково-бактериального характера.

Ранней весной, до периода вегетации применяют 3% бордоскую жидкость. В период вегетации концентрацию снижают до 1%.

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