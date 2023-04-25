Посадите уже сегодня: какие овощи дают хороший урожай на любой почве

Есть культуры, которые дадут хороший урожай даже на бедной почве. На восстановление бесплодного песчаника или глины нужно в среднем 3-4 года.

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Поэтому в почву, в которой мало питательных веществ, можно сажать скороспелые овощи и зелень. Например, лук, редис или горох. Это неприхотливые культуры, которые без проблем уродят даже при отсутствии удобрений. Какие овощи дают обильный урожай на любой почве – читайте в материале OBOZREVATEL.

Салатные культуры

При выращивании зелени главное – обеспечить ей своевременные и регулярные поливы. Так листья не начнут горчить.

В бедную почву можно посадить:

листовой салат

шпинат

рукколу

укроп

щавель.

Они вырастают в среднем за 1-2 месяца и быстро впитывают из почвы минимум питательных веществ.

Салатные культуры можно высевать несколько раз – весной и летом.

А вот мангольду (листовой свекле) нужны более качественные условия и плодородная почва, ведь он выпускает много больших листьев, которым нужны питательные вещества.

Лук

Луковую зелень можно сажать на любых грядках. Это совершенно неприхотливые культуры, идеально сочетающиеся с другой зеленью. Лук можно сажать в междурядье, чтобы не выделять ему отдельную грядку.

Кустовая спаржевая фасоль

Теплолюбивую фасоль можно посадить во второй-третьей декаде мая. Это неприхотливая и урожайная культура, которая быстро разрастается даже в не очень благоприятных условиях.

Редис

Редис плохо уродит только на кислой почве. Основные трудности в выращивании редиса могут возникнуть разве что из-за несвоевременности посева. Дело в том, что редис любит прохладу и короткий световой день. Поэтому его сеют сразу, как земля немного просохнет и прогреется после зимы. Как и салатной зелени, редису нужен обильный и частый полив.

Хрен

Неприхотливый хрен будет расти почти повсюду. Но следует иметь в виду, что хрен быстро разрастается на отведенном ему участке и может даже начать "душить" своих соседей. Поэтому лучше посадить его на окраине грядки и отгородить жестянками, шифером или досками.

Горох

Горох, как говорится, "сам себя кормит". Его корни самостоятельно извлекают азот из окружающей среды, поэтому относительно условий, почвы и удобрений он вообще неприхотлив.

Горох можно использовать и как удобрение. После сбора урожая корни оставляют перегнивать. Это обогащает почву азотом и органикой.

Кстати, есть удобрение, которым можно подкормить практически любую культуру. Единственным ограничением является частота такой подкормки. Подробнее об универсальном удобрении – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем можно подкормить редис, чтобы получить большой и вкусный урожай.

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