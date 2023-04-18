Редис будет большим и сладким: когда и чем подкормить

Редис обычно ассоциируется с долгожданным теплом и первыми весенними салатами. Действительно, с момента посева в почву до первого урожая проходит всего месяц.

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На первый взгляд кажется, что в выращивании редиса нет ничего сложного: посеял, полил и собирай урожай. Однако, чтобы получить большие и вкусные плоды, за растением нужно ухаживать. Особенно важную роль играет правильная и своевременная подкормка. Какие удобрения лучше всего подойдут для редиса – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда начинать подкормку редиса

Подпитывать редис можно на всех этапах ее роста и развития. В первую очередь следует подготовить почву. Перед посевом в грунт добавляют органические или минеральные удобрения.

На этом этапе можно использовать:

перегной

суперфосфат

сульфат калия

золу.

В период активного роста листьев и корней растению требуются комплексные минеральные удобрения. Можно использовать азофоску или нитроаммофоску. Подкормку следует сделать максимум через 2 недели после появления первых всходов (оптимально – через 10-14 дней).

Суперфосфат и калийная соль – идеальные удобрения для третьей подкормки, которую проводят через 10-14 дней после второй. Это период, когда редис уже достаточно сформировался. Калийные и фосфорные удобрения, по словам экспертов, улучшат вкусовые свойства плодов.

Польза подкормки

Подкормка поможет не только ускорить рост плодов, правильные удобрения могут даже увеличить их размер и массу. А еще таким образом можно улучшить вкусовые качества – редис не будет горчить и не будет иметь водянистой рыхлой структуры.

Подкормка также может предотвратить появление вредителей и болезней. Но, обратите внимание, если внести слишком много удобрений, редис вырастет мелким и горьким. Так что предлагаем топ действенных рецептов подкормки, которые точно не навредят.

Чем подкормить редиску

Настои из трав

Есть множество народных способов для подкормки редиса и травяные настои – едва ли не самые популярные из них.

Используют любые травы: лопухи, одуванчики, крапиву. Травы содержат в составе витамины и ферменты, помогающие лучшему росту редиса. Измельченные травы следует залить водой и оставить в темном сухом месте на 7-10 дней. Важно соблюдать пропорцию: 1:10 – если травы свежие и 1:20 – если травы сухие. Готовый настой нужно развести водой (на 1 л настоя – 5 л воды) и поливать корни редиса.

Помет

Помет богат азотом, фосфором и калием. Это действенное органическое удобрение, которое опытные огородники советуют настоять, прежде чем вносить его в почву. Куриный помет заливают водой в пропорции 1:15, а кроличий – 1:20. Настаивать помет нужно минимум 3 дня, а перед поливом – тщательно процедить.

Зола

Это очень популярное удобрение. Золу просто посыпают на грядке, таким образом насыщая почву калием и фосфором. Можно залить золу водой в пропорции 1:10 и поливать после трехдневного настаивания.

Дрожжи

По словам экспертов, дрожжи будут активно стимулировать рост редиса. Для приготовления нужно налить в емкость 10 л теплой воды, добавить в нее 3 ложки сахара и 10 г свежих дрожжей (если используете сухие – возьмите в 2 раза меньше).

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