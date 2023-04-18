Каким удобрением можно подкормить практически любую культуру: есть одно ограничение

Каждый огородник мечтает об универсальном удобрении, которым можно было бы обработать весь огород, чтобы получить хороший урожай. И такое средство действительно существует. Изготовить его можно своими руками.

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Как выяснил OBOZREVATEL, речь идет об обычных пекарских дрожжах. Вещества, входящие в его состав, помогают растениям развить крепкие корни и зеленую массу, ускоряют их рост. После такой подкормки огородные культуры лучше противостоят болезням и вредителям.

Удобрением можно обрабатывать огородные овощи, ягодные кусты и плодовые деревья. Единственным ограничением является частота такой подкормки – применять ее можно не чаще трех раз в сезон.

Что понадобится для изготовления дрожжевого удобрения:

свежие прессованные дрожжи – 100 граммов;

вода – 10 литров;

сахар – 5 столовых ложек;

сухая зола – 0,5 литра.

Дрожжи следует развести в теплой воде и добавить к ним сахар, а затем тщательно перемешать. При желании в эту смесь можно всыпать еще и золу. В таком случае удобрение снова перемешивают и оставляют настаиваться на два часа.

Через некоторое время получится концентрат, который нужно разводить водой в соотношении 1:5. Полученной жидкостью можно поливать сад и грядки. Первые результаты такой подкормки станут очевидными уже через 2-3 дня.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, каким удобрением нужно один раз обработать клубнику, чтобы получить огромный урожай.

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