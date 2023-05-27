Готовьте зонтики: синоптики рассказали, каким будет начало июня в Украине

Почти во всех регионах нашей страны начало июня ознаменуется грозовыми дождями. Существенного повышения температуры ждать пока не стоит, наоборот, вместе с осадками в некоторых областях Украины ожидается существенное похолодание.

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Местами в первые дни лета синоптики прогнозируют всего лишь +14 градусов. Об этом сообщает Gismeteo.

В Киеве в начале лета ожидается существенное похолодание. По прогнозу синоптиков, 1 июня в столице будет всего +18 градусов и сильный дождь. Также в первых числах июня прогнозируется гроза в Киеве. К 5 июня температура воздуха повыситься, однако существенной жары пока ждать не стоит.

Одесса встретит первые дни лета также с дождями. Осадки в городе ожидаются в период с 1 по 4 июня. Температура воздуха в городе на черноморском побережье будет умеренной. В ближайшие недели столбики термометров в Одессе выше +25 градусов не поднимутся. Ночная температура ожидается на уровне 15-17 градусов тепла.

Во Львове синоптики прогнозируют в начале лета существенное похолодание. В ночь на 1 июня температура опуститься до +8 градусов. В течения дня ожидается всего 14 градусов тепла. В этом городе, как и во многих других в первые числа июня, вероятно, будут идти дожди. Осадки прекратятся после 3 июня, а температура воздуха прогреется до +23.

В Николаеве в начале лета будет существенно теплее, чем во Львове. Однако и здесь по прогнозу синоптиков в первые числа июня следует ждать дождей. Осадки вероятны с 1 по 4 июня. Температура воздуха в эти дни составит 24-26 градусов тепла.

В Ривном в начале лета также стоит готовится к похолоданию. В первые числа июня синоптики прогнозируют всего 16-18 градусов тепла. Понижение температуры будет сопровождаться дождями. Однако уже с 4 июня дожди прекратятся – ожидается солнечная погода. Также прогнозируется потепление до 21-24 градусов тепла.

В Запорожье как и во многих других украинских городах начало лета будет дождливым. Грозовые дожди с конца мая продолжатся в начале июня. Температура воздуха прогнозируется на уровне 23-25 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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