Поднимет вялую рассаду: чем подлить помидоры и перец, чтобы спасти растения
Рассада перца и помидоров может внезапно стать хилой и начать увядать. Причиной может быть неправильное освещение, холодные сквозняки и низкие температуры.
Укрепить молодые растения можно с помощью очень эффективного раствора. Как приготовить подкормку – читайте в материале OBOZREVATEL.
Как приготовить удобрение из красного перца
Приготовить удобрение с корицей и красным перцем очень просто. Важно дать ему настояться как минимум сутки.
Необходимые ингредиенты:
- красный молотый перец
- корица
- теплая вода
Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.
Шаг 1. В емкость следует налить 1 л теплой воды и добавить в нее 1 столовую ложку красного молотого перца.
Шаг 2. Добавляем в раствор 1 чайную ложку корицы и тщательно перемешиваем ингредиенты.
Шаг 3. Раствор необходимо настаивать 1 день при комнатной температуре.
Шаг 4. После настаивания удобрение следует процедить через марлю.
Шаг 5. Опрыскиваем каждый лист рассады, также обрабатываем внутреннюю поверхность листов и увлажняем поверхность грунта.
Повторять такую подкормку можно каждые 12-14 дней.
Польза перечной подкормки
Это идеальная натуральная подкормка, которая не только ускорит рост рассады, но и будет отпугивать вредителей. Она будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и защищать растение от многих болезней.
Перечное удобрение даст растению необходимые вещества, повысит иммунитет и улучшит развитие побегов. Оно поможет быстро реанимировать хилую и дряблую рассаду.
Кстати, для улучшения роста рассады помидоров и перца можно использовать удобрение из алоэ. Это действенная замена биостимуляторов. Единственная оговорка – не следует брать сок молодого алоэ, больше питательных веществ содержится в растении возрастом минимум три года. Сок получают, срезая нижние листья. Естественно, сок в чистом виде слишком концентрированный, поэтому нужно развести его с водой. Как приготовить подкормку из алоэ и сколько времени нужно для настаивания – читайте в материале.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выращивать помидоры и когда начинать сеять рассаду.
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