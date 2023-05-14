Поднимет вялую рассаду: чем подлить помидоры и перец, чтобы спасти растения

Рассада перца и помидоров может внезапно стать хилой и начать увядать. Причиной может быть неправильное освещение, холодные сквозняки и низкие температуры.

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Укрепить молодые растения можно с помощью очень эффективного раствора. Как приготовить подкормку – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как приготовить удобрение из красного перца

Приготовить удобрение с корицей и красным перцем очень просто. Важно дать ему настояться как минимум сутки.

Необходимые ингредиенты:

красный молотый перец

корица

теплая вода

Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В емкость следует налить 1 л теплой воды и добавить в нее 1 столовую ложку красного молотого перца.

Шаг 2. Добавляем в раствор 1 чайную ложку корицы и тщательно перемешиваем ингредиенты.

Шаг 3. Раствор необходимо настаивать 1 день при комнатной температуре.

Шаг 4. После настаивания удобрение следует процедить через марлю.

Шаг 5. Опрыскиваем каждый лист рассады, также обрабатываем внутреннюю поверхность листов и увлажняем поверхность грунта.

Повторять такую подкормку можно каждые 12-14 дней.

Польза перечной подкормки

Это идеальная натуральная подкормка, которая не только ускорит рост рассады, но и будет отпугивать вредителей. Она будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и защищать растение от многих болезней.

Перечное удобрение даст растению необходимые вещества, повысит иммунитет и улучшит развитие побегов. Оно поможет быстро реанимировать хилую и дряблую рассаду.

Кстати, для улучшения роста рассады помидоров и перца можно использовать удобрение из алоэ. Это действенная замена биостимуляторов. Единственная оговорка – не следует брать сок молодого алоэ, больше питательных веществ содержится в растении возрастом минимум три года. Сок получают, срезая нижние листья. Естественно, сок в чистом виде слишком концентрированный, поэтому нужно развести его с водой. Как приготовить подкормку из алоэ и сколько времени нужно для настаивания – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выращивать помидоры и когда начинать сеять рассаду.

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