Почему женщины берут после женитьбы фамилию мужа: как возникла традиция

В эпоху феминизма традиция брать после женитьбы фамилию мужа может показаться несколько устаревшей. Конечно, это личный выбор каждого: одни считают традицию пережитком прошлого, а другие после знакомства с мужчиной своей мечты сразу "примеряет" на себя его фамилию.

Есть и другие причины брать фамилию мужа – более рациональные: семья записана на одну фамилию, чтобы избежать путаницы с документами. OBOZREVATEL разбирался, как возникла эта традиция.

Как возникла традиция

Часто женщины даже не задумываются над тем, хотят ли они брать фамилию мужа, а делают это только потому, что так нужно. Это как неписаное устойчивое правило, сформировавшееся на протяжении веков.

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В книге "Глобальные, национальные и региональные признаки украинских фамилий" исследователь Павел Чучка отметил, что традиция родовой фамилии возникла в Италии в XI веке – в далеком 1068 году.

В начале XII века английские женщины начали наследовать фамилию мужчины и вплоть до конца XIX века невесты в браке уступали всем имуществом и правам на детей мужчинам. Женщины зависели от мужчин юридически и финансово.

Культуролог Юлия Кищук объяснила, что фамилии возникли в результате необходимости идентифицировать людей. На территории Украины фамилии появились в XIV веке. Женщины после замужества начали брать фамилию мужа, ведь в обществе существовал культ семьи – единение, "слияние" двух человек, начало создания новой семьи.

Языковед Анна Воронич в своем труде отметила, что украинцы издавна имели только христианские имена. Наших предков также могли называть по роду занятий, местности, чертам характера или служебному положению.

Исследователи добавляют, что фамилии как массовое явление возникли в период Австро-Венгерской империи, где была развита система фиксации и идентификации населения. Конечно, фамилии возникли еще раньше, например, запорожских казаков также регистрировали по имени и фамилии.

Этнологиня Марина Гримач в работе "Paterfamilias" подчеркнула, что в крестьянской среде XIX-XX века было заметно доминирование мужчин, – у них было имя и фамилия.

"Первенство" мужчины проявлялось и в том, что его всегда указывали первым в метрике ребенка и в свидетельстве о браке.

В метрических книгах Галиции, записывая родителей, указывали одинаково и мужчину, и женщину, однако мужчину записывать по его фамилии, а женщину – по отцовской (девичьей). Среди греко-католиков женщина чаще была носительницей фамилии, чем в православной, хотя патронимия имела место в обоих случаях. В Гуцульщине существовала сугубо патриархальная традиция образования имен, а в Галиции была и гибридная форма творения родовых имен. Например, в селах Косовщины и Верховинщины можно до сих пор встретить женщин пожилого возраста, которых зовут Василиха, Петриха, Иваниха и т.д.

Внебрачных детей обычно записывали по родовому имени женщины.

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