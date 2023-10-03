Указывают на отца: названы самые распространенные в Украине фамилии и опровергнут миф о русском происхождении

Фамилии часто указывают на происхождение человека. Так принято считать, что те, чья фамилия заканчиваются на -ов или -ев, являются русскими. Впрочем, в действительности не все так однозначно.

Если обратить внимание на украинские фамилии более придирчиво, можно заметить, что существует огромное разнообразие присущих нашему языку окончаний для родовых имен. Их буквально десятки, список не исчерпывается суффиксом -ко. Список и примеры можно найти, например, в Википедии. И среди них есть, в частности, суффикс -ов и его вариант -ев.

Относятся они к самой многочисленной, первой группе суффиксов. С их помощью образуются фамилии, указывающие на кого-то из предков человека – отца или деда основателя рода. Это может быть его имя – Михайлов, Федоров (т.е. сын Михаила, Федора), профессия – Ковалев, Шевцов (здесь стоит обратить внимание, что оба примера образованы от украинских названий профессий "коваль" и "швець"), прозвище – Хрущев , Гарбузов, место происхождения – Дибров, Донцов, и так далее.

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Фактически все эти фамилии образуются по тому же принципу, что и притяжательные прилагательные, которые в украинском языке могут иметь суффикс -ів. Кстати, он тоже встречается в украинских фамилиях – Федорив, Романив и т.д. Тем не менее, фамилии на -ов/-ев сохранили этимологическое -о, -е также в форме именительного падежа. Причинами, почему так произошло, языковеды называют традицию, сохранившуюся в именах собственных, а также тот факт, что значительная часть современной Украины входила в состав Российской империи, где документация велась на русском языке.

Тем не менее, встречающийся в фамилиях суффикс -ов/-ев, языковеды призывают не ассоциировать исключительно с Россией. Его можно найти и в других славянских языках, в частности в болгарском, чешском, македонском и т.д.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое значение имеют украинские фамилии с суффиксом -чук, в частности, Вакарчук – фамилия лидера группы "Океан Ельзи".

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