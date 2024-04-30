Почему в СССР отсутствовала 'культура мытья', а душ принимали раз в неделю

Споры о том, как часто надо мыться, чтобы оставаться здоровыми и экономить ресурсы, продолжаются по всему миру. Врачи и любители гигиены приводят массу аргументов и каждый может подобрать себе самую лучшую схему. Но у жителей СССР такого выбора не было.

Как пишет белорусский блоггер и исследователь советского быта Максим Мирович, культуры мытья в Стране Советов не существовало. Учебники и учебные пособия называли нормальным режим, при котором человек принимал душ или ванну раз в неделю.

Бытовые условия этому способствовали. В государственных учреждениях, где люди жили какое-то время – от пионерских лагерей до военных казарм – почти никогда не было горячей воды. А так называемый "банный день" назначался раз в неделю, а то и реже.

Это отражалось на внешнем виде советских людей. Так грязные, жирные, слипшиеся волосы были нормой. Так как голову мыли в лучшем случае раз в неделю, у людей часто развивалась перхоть. Для борьбы с ней аптеки предлагали сульсену – сероводородный гель в алюминиевых тюбиках. Запах у этого средства был тоже далеко не приятным. Но и выбора у тех, кто страдал из-за этой проблемы, тоже не оставалось. Именно поэтому после падения железного занавеса, когда западные товары хлынули на рынок постсоветских государств, произошел настоящий бум шампуней против перхоти. Их активно рекламировали и раскупали. Эти средства обладали приятным ароматом и позволяли легко решить проблему простой гигиенической процедурой.

Еще одним очевидным признаком отсутствия культуры мытья был запах в общественном транспорте. Немытые люди в старой одежде и стоптанной обуви были привычным зрелищем. А запах немытого тела сопровождал пассажиров повсюду.

Страдали от отсутствия гигиены и зубы советских граждан. Вдобавок они пользовались услугами плохо развитой стоматологии, поэтому часто можно было встретить людей с металлическими зубами вместо эстетичных керамических коронок или имплантов. Сейчас это явление почти не встретишь.

О чем заботились в СССР, так это разве что о гигиене рук. В пионерских лагерях руководители строго следили, чтобы дети мыли руки перед едой. Для этого, правда, выдавали хозяйственное мыло, которое тоже имело неприятный запах. Им же заставляли умывать лицо. А это портило кожу.

Почему в Союзе было принято именно так ухаживать за собой? Мирович предполагает, что во всем виновата крайняя бедность населения, умноженная на отсутствие культуры быта. Не было горячей воды, не было понимания необходимости мытья и чистоты.

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