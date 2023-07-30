Как часто нужно принимать душ, чтобы избежать проблем со здоровьем

Актриса Америка Феррера на днях вывела дискую о том, как часто надо мыться, на новый виток. Звезда приняла участие в игре с коллегами, где они должны были угадывать факты друг о друге. И призналась, что ее тайной страстью, которой она немного стесняется, является привычка не принимать душ по нескольку дней. Это породило целую волну обсуждений в соцсетях. Но есть ли какое-нибудь научное объяснение о том, как часто надо мыться?

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Издание IFL Science попыталось разобраться в этом вопросе. И рассмотрело вопрос глазами исследователей сразу с нескольких сторон.

Как принимают душ в разных странах

Гарвардская медицинская школа ранее изучила, какие гигиенические привычки имеют жители разных географических регионов. И выяснилось, что в США две трети людей принимают душ ежедневно. В Австралии их доля оказалась еще выше – 80%. А в Китае около половины опрошенных сообщили, что они принимают душ два раза в неделю.

В общем, на частоту походов в душ влияет много разных факторов. Так после интенсивной тренировки или физической работы помыться необходимо, чтобы не беспокоить окружающих запахом своего тела. Также летом потребность в гигиенических процедурах очевидно выше, чем в зимнее время.

Что будет, если принимать душ слишком часто?

Чрезмерное количество гигиенических процедур может быть вредным для кожи и вызывать более сильное раздражение, чем вы можете ожидать. Каждый из нас носит внутри и снаружи организма большое количество микроорганизмов, которые важны для поддержания нашего здоровья. Некоторые исследования показывают, что злоупотребление душем может нарушать этот микробиом и наносить вред коже. Как следствие может возникать сухость, раздражение, зуд и даже воспаление. Защитный барьер кожи нарушается и бактерии и аллергены начинают проникать внутрь.

Кроме того косметика для душа – гели, шампуни, мыло – вместе с бактериями смывают с кожи слишком много жира. В долгосрочной перспективе это может иметь отрицательные последствия.

Некоторые педиатры и дерматологи рекомендуют не купать детей каждый день. Все потому, что детская иммунная система нуждается в стимуляции через контакт с микроорганизмами, грязью и другими факторами окружающей среды. Это позволяет ей развить так называемую "иммунную память" и создать необходимые для здоровья антитела

А если принимать душ слишком редко?

Недостаточно частое принятие душа приводит к одному очень неприятному последствию – появлению неприятного запаха. Но это еще не всё. Нерегулярные гигиенические процедуры могут вызвать появление дрожжевых грибов в сальных железах и развитие перхоти. Также омертвевшие частицы кожи и другая грязь начинают забивать сальные железы, из-за чего возникают прыщи. А еще на грязной коже может развиваться экзема.

Так сколько раз в неделю нужно принимать душ?

Однозначного ответа у ученых нет. Некоторые эксперты считают, что принимать душ нужно каждый день, другие указывают на 3-4 водные процедуры в неделю, как на оптимальное количество. Но в любом случае на частоту влияют некоторые внешние условия, как погода или образ жизни человека.

Отдельные исследователи указывают, что ежедневный душ должен быть непродолжительной процедурой – всего 3-4 минуты. За это время нужно уделить особое внимание подмышкам и паху, это поможет предотвратить появление неприятного запаха.

Но, какую бы схему вы себе ни выбрали, специалисты призывают подбирать косметику по уходу за телом, исходя из вашего типа кожи, отдавать предпочтение не ароматизированным средствам и не пренебрегать увлажнением тела после мытья.

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