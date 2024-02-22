Почему в СССР нельзя было купить грузовик и микроавтобус: неожиданное объяснение

В эпоху СССР многие вещи, которые сейчас кажутся нам обычными, были недоступны для рядовых граждан. Это касалось не только одежды, еды и бытовой техники, но и транспорта.

Одним из примеров является то, что обычному человеку было невозможно купить, например, грузовик или микроавтобус. Чтобы узнать причину такого ограничения, читайте дальше материал OBOZ.UA.

В СССР существовал хронический дефицит многих товаров и транспортные средства не были исключением. Даже легковые авто было купить совсем не просто. Вообще, возможность приобрести транспортное средство открыто появилась лишь в конце 40-х годов, однако предложение было совсем скудным.

Людям сначала предлагали "Москвич-400", ГАЗ-20 "Победа" и "ЗиМ", но после того, как спрос стал расти, в свободной продаже остался только "ЗиМ", отличавшийся своей немаленькой ценой.

К машинам в СССР относились чисто, как к хобби. Мол, они нужны только для развлечения, отдыха и ни в коем случае не для работы или дополнительного заработка. То есть советская власть банально не видела никакой потребности в том, чтобы снабжать своих "автолюбителей" разнообразием.

Прямого запрета на покупку грузовиков или микроавтобусов не было, просто такие товары априори не поступали в розничную продажу. Конституция тогда гарантировала право на труд и отдых, поэтому зачем человеку, работающему на заводе, нечто большее, чем "Москвич"?

Другими словами, вопрос о продаже, например, ЗиЛ-130 или ГАЗ-51 даже никогда и не поднимался. Картофель с огорода уместится и в "Победу", а создавать риск того, что люди будут искать где-то "халтуру", чтобы подработать перевозчиками, никто не хотел.

То же касалось, в общем-то, и микроавтобусов, представителем которых в СССР была так называемая "Буханка".

Впрочем, если желание приобрести крупное транспортное средство выказывала большая семья с десятком детей, то, вероятно, вопрос мог быть рассмотрен на высоком уровне. Только в таком случае людям могли дать разнарядку на покупку такого автомобиля.

Однако здесь возникает вопрос стоимости. Грузовики, как правило, продавали предприятиям по указанию министерств, поэтому о розничных ценах можно было даже не мечтать.

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