Почему в СССР гимнастическую стенку назвали 'шведской': откуда взялся термин

Некоторые вещи в СССР почему-то приобретали "иностранные" названия. Угловая шлифмашина стала болгаркой, подачу блюд для самообслуживания стали называть шведским столом, а мягкие хореографические тапочки – чешками. Такая же участь постигла и гимнастическую стенку в виде высоких стоек со многими перекладинами, тоже ставшей "шведской", хотя нигде в мире ее больше так не называли.

Но откуда возник этот термин? Как выяснил OBOZ.UA, объяснить его появление не так уж сложно. Вся суть – в истории возникновения этого спортивного устройства. Он был впервые сконструирован именно в Швеции.

Праотцом изобретения считается филолог и преподаватель языков Пер Хенрик Линг. В начале XIX века он провел несколько лет в Европе, а когда вернулся домой, решил заняться своим здоровьем, в частности решил бороться с болями, которые вызывал у него ревматизм.

Линг обратил внимание, что физические упражнения облегчали его состояние. В частности, хорошо действовали методики двух педагогов – немца Иоганна Гутсмутса и швейцарца Иоганна Песталоцци, которые много внимания уделяли физическому развитию своих подопечных.

На основе их подхода Линг разработал собственную систему упражнений. Она получила четыре направления – педагогическое, эстетическое, медицинское и военное. Разработка получила одобрение шведской королевской семьи и в 1813 году педагог получил разрешение открыть в Стокгольме Центральный гимнастический институт. Учебное заведение занималось подготовкой учителей физподготовки для школ и армии.

Когда в 1839 году Пер Хенрик Линг скончался, его дело продолжил сын Яльмар. На основе разработок своего отца он создал сразу несколько гимнастических снарядов, которые используются до сих пор – бревно, прыжковый трамплин, скамью с седлом и ту же гимнастическую стенку.

Инновация быстро попала в Российскую империю, где приобрела немалую популярность. Но свое "импортное" имя она получила уже в советское время, когда зарубежное происхождение считалось знаком особого качества на фоне местной продукции.

В самой Швеции термин "шведская стенка" неизвестен. Там ее называют ribbstol. Читается это как "рибстул" и означает буквально тем, чем это устройство является– рама с перекладинами.

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