Почему в СССР все играли в шахматы: как возникло массовое увлечение

Что приходит вам в голову, когда вы слышите фразу "настольные игры"? Наверное, цветная коробка с раскладным полем, картами, фишками и кубиками. Но так было не всегда, в СССР главной настольной игрой были шахматы, которые имели едва ли не культовый статус.

Но откуда произошла такая традиция? И почему она полностью сошла на нет, а шахматы стали развлечением для единичных любителей. OBOZ.UA поинтересовался историей игры.

Первый прототип шахмат историки находят в Индии и датируют 5-6 веком нашей эры. Игра называлась чатуранга. Хотя игры с перемещением фишек по полю были известны и раньше и возникли и в Азии, и в Африке, и в Америке, однако они чаще имели сакральное значение и нередко использовались для гадания. В Европу шахматы попали через современную Испанию, которая в Средние века тесно контактировала с арабским миром. Достаточно быстро интересная игра добралась и до Киевской Руси.

Однако долгое время шахматы оставались игрой для элиты. Лишь привилегированные слои общества имели достаточно времени, чтобы поупражняться в интеллектуальной забаве. Партии разыгрывали в кафе, светских салонах, аристократических домах и т.д.

В 19 веке с подачи французских и английских любителей шахматы превратились в полноценный вид спорта. Он быстро приобрел популярность во всей Европе. Начали публиковаться шахматные учебники, справочники, энтузиасты организовывали международные турниры.

После образования СССР власть вновь созданного государства пыталась упорядочить по-новому все сферы жизни граждан. В том числе ввести новые типы досуга. Поэтому в 1924 году под лозунгом "шахматы в массы" именно указанием сверху началась популяризация игры среди населения. Рабочим и крестьянам, которые были якобы освобождены от угнетения "буржуев", власти пытались обеспечить интеллектуальный отдых. Шахматы подошли на эту роль идеально.

К тому же занятие шахматами объединяло страну. В школах организовывали кружки для детей и разрабатывали стратегию специального образования, в прессе печатали шахматные задачи, по радио транслировали игры и турниры, в том числе международные. Иметь свою собственную шахматную доску считалось престижным, поэтому они были чуть ли не у каждой советской семьи.

Результаты этой политики принесли плоды уже после второй мировой войны. Советские шахматисты начали доминировать в профессиональном спорте, завоевывая все больше титулов. Среди мужчин можно назвать имена Михаила Ботвинника, Александра Алехина, Ефима Боголюбова, среди женщин особенно выделялись Нона Гаприндашвили, Елизавета Быкова, Майя Чибурданидзе. Позже прославились Михаил Таль, Тигран Петросян, Виктор Корчный, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров.

Некоторое время шахматы могли состязаться по популярности с футболом. Во дворе советской многоэтажки летним вечером можно было наблюдать одну и ту же картину – мальчишки гоняют мяч, а старшие мужчины передвигают за столиком фигуры по шахматной доске.

Пиком интереса к шахматам в СССР были 50-60-е годы. Война осталась в прошлом, эпоха массового телевидения еще не наступила и люди социализировались, разыгрывая партии и болея за игроков.

С течением времени популярность игры начала падать. Некоторый всплеск произошел, когда стали доступны онлайн-сервисы, где можно разыграть партию с компьютером. Долгое время считалось, что машина в принципе не способна обыграть человека в столь сложную игру. Однако первое поражение живому игроку суперкомпьютер ИВМ нанес в партии против Гарри Каспарова 10 февраля 1996 года.

Сейчас отголоски советского увлечения шахматами можно увидеть в парках больших городов, куда приходят пожилые люди, чтобы провести немного времени вместе за шахматной доской. В Киеве местом таких встреч является парк Шевченко.

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