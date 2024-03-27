Почему в СССР чуть ли не у всех был чайный гриб: интересные причины

Советская эпоха была временем, когда у людей не было большого выбора вкусных продуктов и веселых развлечений. Поэтому они придумывали их себе сами. Иногда с дополнительными полезными эффектами.

Скажем, выращивали на кухне чайный гриб, из которого получали особый напиток. OBOZ.UA рассказывает, почему этот продукт был так популярен и какая польза была от его выращивания.

Живой уголок без дополнительных хлопот

Если собаку нужно ежедневно выгуливать, а за котом убирать, чайный гриб не нуждается в сложном уходе. Все, что нужно, чтобы успешно вырастить медузомицет (а именно так называется эта зооглея из бактерий и дрожжевых грибов), это вовремя подкармливать его сахаром. Для советских людей чайный гриб нередко был чем-то вроде странного домашнего питомца, который при этом мог приносить большую пользу.

Полезный напиток в неограниченных количествах

Жидкость, в которую гриб превращает сладкий чай, сейчас известна под названием комбуча. Этот безалкогольный ферментированный напиток относят к полезным продуктам, которые советуют понемногу употреблять каждый день. Это, в частности, помогает улучшить пищеварение.

Сейчас комбуча переживает новую волну популярности. При этом если у вас есть чайный гриб, вы можете производить ее в неограниченных количествах. Просто подливайте в банку с медузомицетом процеженный и охлажденный сладкий чёрный чай – и за пару дней получите готовый напиток. Его можно употреблять сразу, а можно разливать по бутылкам, добавлять разные соки и оставлять еще на несколько дней в холодильнике, чтобы получить ароматизированный продукт двойного брожения. Одним словом, чайный гриб дает еще и простор для творчества.

Мифы о пользе

Если полезное влияние комбучи на пищеварение – эффект научно подтвержденный и проверенный, то в СССР ему приписывали еще целую кучу чудодейственных свойств. Отсутствие многих лекарств и специфическое отношение к пациентам в медицинских учреждениях толкали людей на поиски панацеи, в том числе среди пищевых продуктов.

Так, считалось, что напиток из чайного гриба мог повышать иммунитет до заоблачных высот, был полезен при диабете, ревматизме, подагре, геморрое, успокаивал нервы и даже помогал с профилактикой инфекций и рака. Конечно, это в основном безосновательные мифы. Но все же стакан напитка в день способен принести ощутимую пользу здоровью.

Наш ответ коле

Если на "загнивающем западе" люди литрами употребляли сладкие лимонады, то в СССР им противопоставляли "чудодейственный" напиток из чайного гриба. Он якобы не просто не приводил к ожирению, но и помогал бороться даже с диабетом.

На самом деле комбуча содержит около 20-30 калорий на 100 мл. Для сравнения: у газированного напитка с содержанием сахара калорийность составляет 40-45 калорий на 100 мл. Поэтому злоупотреблять чайным грибом тоже не стоит.

Хотя по вкусу напиток из него действительно довольно приятен. Он имеет небольшое содержание углекислого газа, обеспечивающего пузырьки и приятное ощущение пощипывания во время употребления. Также кисло-сладкая комбуча неплохо освежает. Приблизительно, как квас, на который она несколько похожа по вкусу. Поэтому стаканчик напитка со льдом действительно может стать хорошей альтернативой коле в жаркий день.

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