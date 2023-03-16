Почему нужно желать здоровья, когда человек чихает: версии традиции

Специалисты по этикету спорят, нужно ли желать здоровья человеку, который только что чихнул. Некоторые утверждают, что на такие мелочи вежливее просто не обращать внимания. Однако в народе люди продолжают говорить: "Будь здоров/здорова", после каждого чиха. Но задумывались ли вы, откуда мог появиться этот обычай?

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OBOZREVATEL поинтересовался его историей. Оказывается, это очень давняя и укоренившаяся традиция. Долгое время люди не знали природы этого явления и поэтому на всякий случай творили во время него небольшие защитные ритуалы.

Одна из легенд о сотворении мира рассказывает, что бог, сотворив Адама, вдохнул в него жизнь, но решил сделать его смертным. И в этот момент Адам чихнул, выдохнув из себя бессмертную частицу духа. После этого люди стали чихать только один раз в жизни – перед смертью. Так было до времен святого Иакова. Чихнув и поняв, что его смерть пришла, он попросил бога не забирать его. И бог согласился, но дал людям старость и болезни. Так люди перестали бояться чихания, но стали желать друг другу здоровья после каждого чиха.

Еще одна легенда связывает страх перед чиханьем с чумой, которая в Средние века терзала Европу. Тогда люди стали считать это действие предвестником страшной болезни и стали говорить друг другу: "Бог в помощь", чтобы защититься. Причем говорить это должен был также и тот, кто чихал.

У славян тоже чихание связывали с риском неурядиц. Так новгородские летописи содержат предания о суевериях, утверждавших, что, когда чихает ребенок, в него пытается вселиться черт. Чтобы защитить малыша, родители должны сказать ему: "Будь здоров, ангел-хранитель!" Так они защищали не только самого ребенка, но и его ангела-хранителя.

В Древнем Риме чихание считалось моментом, когда душа может с резким выдохом вылететь из тела. Поэтому римляне желали друг другу: "Пусть боги спрячут вашу душу назад!"

Азиатские традиции приписывали чиханию еще более причудливый контекст. Считалось, что в момент, когда человек чихает, судья из потустороннего мира заносит имя этого человека в список тех, кого должен вскоре забрать. Чтобы избежать этого, люди изо всех сил пытались сдерживать чихание. Что на самом деле совсем не полезно и практически невозможно.

Шотландская традиция, напротив, утверждает, что чихать не умеют только глупые дети. Поэтому молодые родители всегда с нетерпением ждали первого чиха своего малыша.

В современном мире пожелания чихнувшему несколько отличаются в зависимости от страны. Так в англоязычных странах желают божьего благословения, славяне и немцы продолжают желать здоровья, а итальянцы – счастья. Между тем, на Ближнем и Среднем Востоке принято кланяться в сторону чихнувшего и похлопать ему или ей в ладони.

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