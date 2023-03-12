Что будет, если погладить живот беременной: значение суеверия

Беременность – очень особый период в жизни женщины, соответственно и к животу своему она относится с особым трепетом. Между тем, желающих коснуться его становится тем больше, чем заметнее делается живот. Народные приметы утверждают, что в редких случаях это может принести настоящую пользу.

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OBOZREVATEL поинтересовался суевериями, касающимися беременности, и рассказывает, когда живота женщины касаться можно. А когда это не стоит делать ни в коем случае.

Погладить живот беременной может женщина, которая долгое время не может забеременеть сама. Это должно принести ей удачу на пути к мечте о ребенке. Но во время прикосновений необходимо желать еще нерожденному малышу всего только самого лучшего. Если же ребенок при этом толкнет руку гладящей живот женщины, это предвещает ей не просто успех, а и быстрое наступление беременности.

Другой вариант этой приметы говорит, что женщина, стремящаяся забеременеть, должна посидеть на месте, на котором только что сидела будущая мать. Скорее всего, ее ребенок после этого будет такого же пола, что и у женщины, которая с ней "поделилась".

А вот трогать живот беременной категорически нельзя, если она сама этого не желает. Поэтому перед тем как погладить ее, всегда нужно спрашивать согласия. В противном случае нарушитель может получить за свой поступок последствия в виде неудач и проблем.

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