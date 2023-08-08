Почему нужно ложиться спать в одно и то же время: что такое социальный джетлаг

Социальным джетлагом называют разницу внутренних часов организма при изменении режима сна между рабочими днями и выходными. Ученые из Кингс-колледжа в Лондоне обнаружили, что отличия могут привести к проблемам со здоровьем.

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Джетлаг является причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, что приводит к увеличению веса, риску возникновения диабета и болезней кишечника. Почему нужно ложиться спать в одно и то же время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что такое социальный джетлаг

Ученые доказали, что даже долгий сон в выходные не возмещает общую нехватку сна. На биологические ритмы влияют малейшие несоответствия в режиме, в том числе слишком раннее пробуждение.

Серьезные нарушения сна (например, при сменной работе) оказывают значительное влияние на организм. Ученые и врачи отмечают, что новое исследование показало взаимосвязь между биоритмами и работой желудочно-кишечного тракта. Всего лишь 90-минутная разница во времени наступления средней точки сна приводит к изменениям в составе кишечной флоры.

Чтобы уменьшить риск возникновения заболеваний, нужно соблюдать режим сна и здорового питания.

Кейт Бермингем, автор исследования и старшая научная сотрудница по вопросам питания компании ZOE, специализирующейся в области здравоохранения, отметила, что социальный джетлаг может вызвать развитие болезнетворной микробиоты.

Люди, страдающие социальным джетлагом едят меньше клетчатки по сравнению с теми, кто имеет стабильный режим сна, вместо этого употребляют больше продуктов с высоким уровнем сахара. Это состояние связано с увеличением веса, быстрой усталостью и болезнями.

В ходе исследования в кишечнике людей, склонных к джетлагу, было обнаружено три из шести видов флоры, связанных с ожирением и высоким риском инсульта. Ученые продолжают изучать связь между нарушением режима сна, питанием и кишечными бактериями.

Рекомендации по питанию

1. Ежедневно следует съедать не менее 5 порций фруктов и овощей.

2. Нужно есть блюда с высоким содержанием клетчатки.

3. Выбирайте молочные и кисломолочные продукты с низким содержанием сахара и жиров.

4. Следует регулярно употреблять:

фасоль;

бобовые;

рыбу;

яйца;

мясо и другие белковые продукты

5. Пейте побольше жидкости.

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