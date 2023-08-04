Как научиться рано вставать без будильника: простые советы

Просыпаться от будильника – это каждый раз стресс. Громкий звук, который вырывает из сна – не самый лучший способ начать день. Вот почему многие из нас мечтают научиться вставать вовремя без помощи этого устройства.

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Эксперты утверждают, что это вполне возможно, если приложить определенные усилия по налаживанию гигиены сна и корректировке некоторых привычек. Конечно, на это уйдет определенное время – для каждого оно будет индивидуальным, а также дисциплина. Но результат точно обрадует. OBOZREVATEL узнал, как научиться просыпаться без будильника правильно.

Постепенно приучайте себя ложиться в постель вовремя

Независимо от того, в какое время вы встаете, перед этим вам нужно проспать 7-8 часов, чтобы хорошо выспаться и проснуться самостоятельно. Итак, вычислите момент, когда вам нужно вовремя укладываться, чтобы вставать самостоятельно в правильное время, и постепенно приучайте себя ложиться в правильное время. Для этого раз в несколько дней сдвигайте время отхода ко сну на 10-15 минут, пока не достигнете правильной отметки. Вскоре вы привыкнете укладываться вовремя.

Соблюдайте режим сна

Чтобы организм привык просыпаться в одно и тоже время, нужно приучить его к этому. Просыпаться в определенный час придется также в выходные, иначе трюк не сработает.

Управляйте светом

Едва ли не главным сигналом к засыпанию в нашем теле является уменьшение количества света вокруг. Это один из ключевых индикаторов, на котором базируются циркадные (суточные) ритмы. Поэтому, чтобы взбодриться днем, обязательно выходите на улицу, чтобы поймать естественный дневной свет. Это поможет проснуться и поддерживать активность мозга. А вот вечером, за час-полтора до того, как отправляйтесь в постель, начинайте уменьшать количество света в помещении, где вы находитесь. Выключите верхние и наиболее яркие лампы, оставьте только тусклые источники освещения. Не используйте гаджеты или хотя бы сводите к минимуму яркость экранов.

Во второй половине дня избегайте кофеина и тяжелой пищи

Тонизирующие напитки, такие как кофе, способны влиять на мозг до 12 часов после того, как вы их выпили. Поэтому откажитесь от их употребления во второй половине дня. Также не готовьте на ужин тяжелые для усвоения блюда – они могут вызвать тяжесть в животе, которая будет мешать уснуть.

Придумайте ритуалы расслабления перед сном

Возьмите себе за привычку в последний час перед сном заниматься какими-то расслабляющими делами. Это может быть медленная прогулка, медитация, чтение, дыхательные упражнения или приём ванны. Чем более расслабленным будет ваше тело, когда вы уляжетесь, тем быстрее и глубже вы заснете. И тем лучше отдохнете.

Создайте ритуалы бодрости для утра

Чтобы иметь мотивацию вставать с постели, запланируйте себе на утро какие-то дела, которыми вам очень приятно заниматься, вдохновляющие и мотивирующие вас. Это может быть что угодно – утренняя гимнастика, приготовление завтрака, танцы, запись планов на день, поход на кофе с другом. Главное, чтобы ради этого занятия вам хотелось просыпаться.

Будьте физически активны

Чтобы хорошо засыпать вечером, нужно как следует устать за день. И нагрузка должна ложиться не только на ум, но и на тело. Умеренные физические упражнения, даже обычная ходьба пешком на 2-3 километра обеспечат приятную усталость. Вам будет приятнее лечь в постель и расслабиться, и вы начнете постепенно погружаться в сон.

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