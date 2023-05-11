Почему нельзя вытирать стол рукой: суть старой приметы

Народные приметы не утратили актуальности и в прогрессивном XXI веке. И едва ли не самое большое количество из них связано с уборкой.

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Стол считали атрибутом и символом семейного единства. За ним собиралась вся семья: обсуждали важные события, праздновали свадьбы, юбилеи и даже устраивали поминки. Именно поэтому в народе издавна существовало множество "столовых" примет. К примеру, категорически не советовали вытирать стол рукой. В чем суть суеверия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Стол считали энергетически сильным местом. Наши предки говорили, что не следует сметать крошки со стола рукой. Казалось бы – элементарный простой жест. Но примету связывали с материальным достатком. Если вытирать стол рукой, сметая крошки, то можно навлечь бедность. Сторонники предрассудков также говорят, что это может "закрыть путь к счастью". Поэтому советовали лучше вытереть стол тряпкой или губкой.

Одинокой девушке примета не предвещает ничего хорошего – так можно "отвадить" поклонников и надолго остаться без пары.

По другой версии, сметая крошки рукой, вы "притягиваете" к себе мелкие неприятности и проблемы. Хозяйка таким образом может навлечь беду и болезни на всех членов семьи.

Для женщин суеверие предвещает супружескую измену, а для мужчин – финансовые трудности и лишние расходы.

Кстати, есть и другие приметы, связанные с уборкой. Говорят, что в понедельник не стоит подметать пол, стирать вещи и выносить мусор. Неблагоприятным днем для уборки считается и воскресенье. Какой день идеальный для уборки – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя пить из чужой чашки.

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