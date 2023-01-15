Почему нельзя пить из чужой чашки: суть суеверия

Издавна считалось, что лучше не пить из чужой чашки ни намеренно, ни случайно. Суеверие также касается и бокалов.

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Особое значение народное поверье приобретало в период зимних праздников, когда на застольях собираются большие компании. Можно ли пить из чужой чашки, разбирался OBOZREVATEL .

По давним наблюдениям, выпить из чужой чашки или бокала – значит принять на себя проблемы и невзгоды другого человека. Этим можно навлечь на себя неожиданные трудности. Речь идет об ухудшении здоровья, неудачах в карьере и ссорах в личной жизни.

По другой, более мистической народной версии, чужая посуда может передать не только беды. Придется также расплачиваться за чужие ошибки и брать на себя чужую вину.

По поверьям, если во время застолья вы внезапно взяли не свой бокал – стоит закончить все незавершенные дела. Не советуют и меняться бокалами – так можно отдать другому свое счастье.

Есть еще много интересных примет, связанных с праздниками. Разлить напиток на стол – к ссоре с семьей или второй половинкой. Случайно разлить чай – к приятному известию. Уронить на пол кусок яблока – к любовному свиданию. Издавна, сидя за столом, пытались не передавать друг другу солонку – это тоже предвещало конфликты. Во время банкета лучше закрывать бутылки с напитками, чтобы не навлечь нищету в семью.

Также OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить на праздники свечу.

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