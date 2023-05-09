В какой день недели нужно убирать дома: приметы указали на идеальный вариант

С уборкой издавна связывали много народных примет. Суеверные люди говорили, что в понедельник не стоит подметать пол, стирать вещи и выносить мусор. Неблагоприятным днем для уборки считается и воскресенье.

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Поверье утверждает, что наведение порядка в доме в "неправильный" день может навлечь болезни, затруднения и неприятности. OBOZREVATEL разбирался, какой день является идеальным для уборки.

Понедельник

Понедельник считают самым тяжелым днем недели, поэтому, по приметам, в этот день лучше не убирать. Да и вообще, понедельник называют неблагоприятным днем для любых начинаний или реализаций планов. Сторонники мистики и предрассудков утверждают, что первый день недели связан с потусторонним миром и всячкой нечистью. Делать в понедельник уборку – значит навлечь в дом финансовые проблемы.

Вторник

Вторник – самый благоприятный день для уборки. Домашние дела принесут достаток и успех. В народе говорят: выносить мусор во вторник – значит, прощаться с неудачами и безденежьем.

Среда

Среда – нейтральный день. По одной из версий, в среду уборка будет полезна тем, кто желает "призвать" в дом достаток и увеличить прибыль. Положительная энергетика позволит наладить дела. Однако в среду не следует переезжать и начинать ремонты.

Четверг

По поводу четверга единой точки зрения не существует. Одни говорят, что этот день следует использовать с максимальной пользой и даже устроить генеральную уборку, другие предостерегают – любые дела по очищению дома от мусора следует отложить на потом. Если вы все же решили произвести уборку, рекомендуют сделать это натуральными средствами. Также советуют открыть окна во время мытья пола – так, по поверьям, можно "умножить денежный поток".

Пятница

В пятницу убирать не рекомендовали. Суеверные люди говорят: взяв в руки веник или тряпку в пятницу, можно обречь себя на долги. В этот день могут быть помехи и неудачи во всех делах. В пятницу рекомендуют сходить в магазин и купить вещи для хозяйственных нужд.

Суббота

Суббота – очень благоприятный для уборки день. Можно не только производить генеральную уборку, но и начинать ремонты и переезды. Чистота в доме принесет в семью гармонию, здоровье и достаток.

Воскресенье

В воскресенье лучше отдохнуть. Наши предки издавна посвящали этот день походам в церковь, молитвам и посиделкам в семейном кругу. Воскресенье называли днем духовного и энергетического очищения жилья.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, почему нельзя мыть пол сразу, когда ушли гости.

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