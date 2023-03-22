Почему нельзя пускать домашних животных в постель: ответ ученых

Домашние любимцы становятся настоящими членами семьи, так что хозяева часто берут их с собой в постель перед сном. Очень приятно засыпать, погрузившись в теплую шерсть собаки или наслаждаясь ласковым мурлыканием кошки.

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Часто любимцы сами приходят в постель ночью, и у хозяев не хватает духа их выгонять. Однако ученые не рекомендуют пускать домашних животных в постель. Действительно ли это может отрицательно сказаться на здоровье, разбирался OBOZREVATEL.

Ученые из США провели исследование и обнаружили, что домашние животные, в частности кошки и собаки, могут вызвать у человека нарушение сна. Многие добровольцы изъявили желание участвовать в Национальном исследовании здоровья и питания.

Специалисты рассчитывали, как присутствие в постели домашнего животного влияет на качество сна. В частности, анализировали следующие факторы:

усталость

длительное время засыпания

недостаточный сон

сонливость.

По результатам исследования обнаружили, что люди, привыкшие спать с кошками, часто страдают от непроизвольных дерганий ног при засыпании, а многие владельцы собак получили разнообразные расстройства сна.

Однозначного ответа, объясняющего негативное влияние животных на сон хозяев, нет. Вероятно, это связано с тем, что животные активны в ночное время и могут мешать отдыху.

Людям, имеющим хронические проблемы со сном, советуют обратить внимание на то, что появление кота или собаки в семье может только усугубить бессонницу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал,почему издавна в народе считалось, что кошек нельзя пускать в постель на ночь.

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