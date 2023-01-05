Почему нельзя спать с котом: народные приметы
Издавна считалось, что кошек нельзя пускать в постель на ночь, поскольку это приведет к потере энергии. Однако многие хозяева игнорируют запрет и спят с любимым питомцем.
OBOZREVATEL разбирался, чем грозит сон с котом. Ранее людей даже предупреждали, что после таких действий у изголовья якобы заведутся лягушки.
Также существует примета, что если кошка ложится с вами в постель, после того как вы заснули, и начинает громко мурлыкать – она предвещает начало тяжелого этапа в жизни.
А если кот спит на вашей груди – он питается вашей энергетикой.
Однако это может быть просто проявлением любви к человеку.
Также считается, что если кошка спит в ногах, она снимает весь негатив и чистит ауру.
К тому же, причиной такого выбора места для сна может стать ваша усталость. Также это может свидетельствовать о развитии заболевания.
А вот если кошка спит возле головы, – это может быть знаком того, что владелец слишком много времени уделяет умственной работе. Питомец пытается снять напряжение мозга.
Существуют также и практические причины, почему сон с котом может принести неприятности.
Кошки часто переносят различные заболевания – от инфекционных до паразитарных. Если очень хочется пустить в постель животное, необходимо, чтобы оно было чистое и привитое.
Если у вас есть маленький ребенок, кошка может поцарапать его. Также кошка может заразить новорожденного разнообразными бактериями.
Если вы аллергик, вам необходимо сдать соответствующие анализы на кошачью шерсть.
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