Почему нельзя спать с котом: народные приметы

Издавна считалось, что кошек нельзя пускать в постель на ночь, поскольку это приведет к потере энергии. Однако многие хозяева игнорируют запрет и спят с любимым питомцем.

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OBOZREVATEL разбирался, чем грозит сон с котом. Ранее людей даже предупреждали, что после таких действий у изголовья якобы заведутся лягушки.

Также существует примета, что если кошка ложится с вами в постель, после того как вы заснули, и начинает громко мурлыкать – она предвещает начало тяжелого этапа в жизни.

А если кот спит на вашей груди – он питается вашей энергетикой.

Однако это может быть просто проявлением любви к человеку.

Также считается, что если кошка спит в ногах, она снимает весь негатив и чистит ауру.

К тому же, причиной такого выбора места для сна может стать ваша усталость. Также это может свидетельствовать о развитии заболевания.

А вот если кошка спит возле головы, – это может быть знаком того, что владелец слишком много времени уделяет умственной работе. Питомец пытается снять напряжение мозга.

Существуют также и практические причины, почему сон с котом может принести неприятности.

Кошки часто переносят различные заболевания – от инфекционных до паразитарных. Если очень хочется пустить в постель животное, необходимо, чтобы оно было чистое и привитое.

Если у вас есть маленький ребенок, кошка может поцарапать его. Также кошка может заразить новорожденного разнообразными бактериями.

Если вы аллергик, вам необходимо сдать соответствующие анализы на кошачью шерсть.

Ранее OBOZREVATEL писал:

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