Почему нельзя носить чужую обувь: что говорит суеверие

Пожалуй, большинство попадали в ситуацию, когда нужно было обуть чужую обувь, например, в гостях. Но некоторые люди пытаются избегать этого, потому что верят, что это принесет несчастье.

OBOZ.UA больше узнал об этом суеверии. Согласно народным приметам, некоторые вещи накапливают энергетику своего владельца и это может отрицательно повлиять на других.

Люди верят, что чужая обувь может привести к проблемам в жизни. Вы можете перенять заболевания и эмоциональные переживания владельца, поэтому лучше надевать только свои ботинки.

Если девушки обмениваются обувью, это может привести к конфликту и недоразумениям между ними. Это повышает риск попадания в любовный треугольник, который рассорит подружек.

Видео дня

Также OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя выносить мусор после заката. Это популярное суеверие имеет два объяснения. Одно следует из традиции украинцев жить тесными объединенными сообществами, где все обо всех знают. При таких условиях о человеке, который выносит мусор под сенью тьмы, могли подумать, что он что-то скрывает.

Второе – более мистическое. Оно утверждает, что, пока человек выносит мусор, в дом могут проникнуть злые духи, блуждающие во тьме, и остаться на всю ночь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему нельзя купаться в реке ночью и к чему это может привести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.