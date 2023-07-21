Почему нельзя купаться в реке ночью: суть суеверия

Летние ночи манят людей своей загадочностью и романтикой. Поэтому многие люди любят купаться ночью ради развлечения.

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Однако суеверные люди считают, что ночное купание может привести к негативным последствиям. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

Наши предки верили, что в ночное время на человека могут наложить злые чары, которые в будущем навредят ему. Поэтому они старались меньше ходить по ночам и ни в коем случае не купались в открытых водоемах.

Мистические существа становятся активными в ночное время, а вода – это их территория. Купание может привлечь опасные силы, например, водяных духов и привидений. А если потревожить Водяного, то он может утащить человека за собой под воду.

Мужчинам также следует опасаться русалок, потому что они охотятся на одиноких парней.

Согласно древним приметам, купание в реке может привлечь к человеку сглаз (плохой взгляд людей, который может навлечь несчастья и неурядицы в семью) и проклятие.

Вода забирает энергию. Ночью водоемы впитывают силы человека и делают его уязвимым перед негативными влияниями.

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