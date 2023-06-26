Не есть с ножа и посидеть перед дорогой: девять суеверий, которые поймут только украинцы

Каждая культура имеет свои особенности. В том числе и особые суеверия. Чтобы лучше понять людей, живущих в определенной культуре, бывает полезно изучить эти порой странные представления о мире.

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Так издание Culture Trip собрало 9 суеверий украинцев, которые могут быть непонятны иностранцам. Узнайте, какие привычные для нас вещи могут показаться гостям Украины странными.

Стук по дереву

Сам по себе стук по дереву, чтобы предотвратить неприятности и не сглазить, является распространенной в Европе традицией. Украинская особенность этого обычая состоит в том, что мы, когда рядом нет ничего деревянного, начинаем стучать себе по голове. Объясняют это тем, что голова – самый "деревянный" предмет в организме, ведь из нее так легко может "вылетать" важная и ценная информация.

Запрет передавать что-то через порог

Происхождение этого суеверия связывают с дохристианскими временами, когда наши предки хоронили своих умерших под порогом дома. Передача чего-либо через порог могла побеспокоить дух усопшего. По той же причине, в Украине существует запрет сидеть на пороге.

Запрет дарить часы и ножи

Украинцы до сих пор достаточно придирчиво относятся к тому, какой посыл несут друг другу вместе с подарком. Так неуместны такие подарки, как любые часы и острые предметы. Часы, по нашему поверью, ускоряют течение времени для того, кому их подарили, а ножи или ножницы могут принести ссоры. Иностранцам советуют не удивляться, когда в обмен на такой подарок им предложат небольшую сумму денег – этот жест позволяет избавиться от негативной ауры предметы, ведь в таком случае он становится не подаренным, а купленным.

Табу на празднование 40-летия

Число 40 у украинцев связано со смертью. Считается, что именно на 40-й день душа усопшего покидает этот мир. Потому и 40-й день рождения в Украине не принято праздновать. Особенно это табу актуально для мужчин.

Запрет есть с ножа

Такой жест, как считается, заставит того, кто ест с ножа, злиться. Нож в украинской культуре имеет сакральное значение и неправильное его использование якобы может заставить разгневать духов. А они, в свою очередь, сделают самого человека агрессивным. Более бытовое объяснение говорит, что таким образом можно порезать язык, что действительно вряд ли поднимет настроение.

Запрет рассыпать соль

Во времена Киевской Руси соль была очень дорогим продуктом, который было непросто достать. Поэтому вместе с хлебом она стала символом гостеприимства и достатка. А того, кто рассыпет хоть чуть-чуть соли, ждало, если не наказание, то точно осуждение. С тех пор просыпанная соль предвещает конфликты и ссоры.

Запрет выносить мусор после заката

Это популярное суеверия имеет два пояснения. Одно следует из традиции украинцев жить тесными объединенными сообществами, где все обо всех знают. При таких условиях о человеке, который выносит мусор под сенью тьмы, могли подумать, что он что-то скрывает. Второе – более мистическое. Оно утверждает, что, пока человек выносит мусор, в дом могут проникнуть злые духи, блуждающие во тьме, и остаться на всю ночь.

Традиция садиться перед дорогой

С мистической точки зрения это суеверие говорит, что домашние духи могут прицепиться к человеку, пытаться вернуть его с дороги, всячески мешать и сделать путешествие неудачным. С практической – такая пауза позволяет замедлиться и еще раз подумать, не забыли ли что-то отправляющиеся в путь люди. Поэтому это суеверие несет прямую практическую пользу.

Запрет возвращаться с полпути

Украинцы издавна имеют представление о своем жилище и всем, что за его пределами, как о разных мирах. Пересекать порог означает переходить границу между этими мирами. Если выйти во внешний мир и не выполнить при этом свои планы, то можно отвлечь от себя удачу. Нейтрализовать действие этого проклятия можно, посмотрев на себя в зеркало, если вам все же пришлось вернуться домой.

Раньше OBOZREVАTEL рассказывал, почему нельзя ходить в одном ботинке или одном носке.

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