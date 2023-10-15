Почему нельзя говорить 'официальные документы': филолог указал на ошибку

Люди, заботящиеся о том, как они говорят, часто задумываются над тем, какие слова лучше употреблять. Но думали ли вы, что некоторые слова лучше не использовать? И нет, речь не о ругательствах или слова-паразитах.

Языковед и педагог, популяризатор украинского языка Александр Авраменко обратил внимание на так называемое словоблудие – использование избыточных слов. Они ничего не добавляют к смыслу сказанного, поэтому только засоряют речь. Как устную, так и письменную.

Ярким примером словоблудия Авраменко назвал сочетание "официальные документы". "Документы – это ведь и так официальные бумаги, так для чего добавлять прилагательное "официальные"?", – объяснил Авраменко.

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Чтобы закрепить понимание этого явления, языковед привел еще несколько примеров. Так часто можно услышать, как кого-то зовут "подниматься вверх". "Ну разве можно подниматься вниз? Здесь слово "вверх" лишнее", – сказал он. Так же не стоит поздравлять с "достигнутыми успехами", ведь не может быть успехом то, чего еще не достигли. Или исправлять "наявные ошибки" – как можно исправить отсутствующую ошибку? Ну и не следует обсуждать результаты "проведенных выборов". Потому что не бывает результатов у выборов, которые никто не проводил.

Тавтологией такие слова назвать нельзя, ведь они не повторяют смысл полностью. Авраменко употребил по отношению к ним термин слова-дублеты. Они дополняют основное слово ненужными и без того очевидными деталями.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснение Авраменко, почему сказать "надіслати адрес на адресу" будет правильно – что именно означают эти два похожих слова.

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